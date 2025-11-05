BiržaDEX+
Reāllaika Vooz Coin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika VOOZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VOOZ cenas tendenci MEXC.Reāllaika Vooz Coin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika VOOZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VOOZ cenas tendenci MEXC.

Vooz Coin logotips

Vooz Coin Cena (VOOZ)

Nav sarakstā

1 VOOZ uz USD reāllaika cena:

$0.00018707
-18.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Vooz Coin (VOOZ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:17:21 (UTC+8)

Vooz Coin (VOOZ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0.00131691
$ 0
+1.75%

-18.28%

-33.19%

-33.19%

Vooz Coin (VOOZ) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā VOOZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VOOZ visu laiku augstākā cena ir $ 0.00131691, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VOOZ ir mainījies par +1.75% pēdējā stundā, par -18.28% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.19% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Vooz Coin (VOOZ) tirgus informācija

$ 186.77K
--
$ 186.77K
998.41M
998,410,184.147502
Pašreizējais Vooz Coin tirgus maksimums ir $ 186.77K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VOOZ apjoms apgrozībā ir 998.41M ar kopējo apjomu 998410184.147502. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 186.77K.

Vooz Coin (VOOZ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Vooz Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Vooz Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Vooz Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Vooz Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-18.28%
30 dienas$ 0-53.22%
60 dienas$ 0-69.55%
90 dienas$ 0--

Kas ir Vooz Coin (VOOZ)?

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Vooz Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Vooz Coin (VOOZ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Vooz Coin (VOOZ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Vooz Coin prognozes.

Apskati Vooz Coin cenas prognozi!

Vooz Coin (VOOZ) tokenomika

Vooz Coin (VOOZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VOOZ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Vooz Coin (VOOZ)

Kāda ir Vooz Coin (VOOZ) vērtība šodien?
Reāllaika VOOZ cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VOOZ uz USD cena?
Pašreizējā VOOZ uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Vooz Coin tirgus maksimums?
VOOZ tirgus maksimums ir $ 186.77K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VOOZ apjoms apgrozībā?
VOOZ apjoms apgrozībā ir 998.41M USD.
Kāda bija VOOZ vēsturiski augstākā cena?
VOOZ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00131691 USD apmērā.
Kāda bija VOOZ vēsturiski zemākā cena?
VOOZ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir VOOZ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VOOZ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VOOZ šogad kāps augstāk?
VOOZ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VOOZ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Vooz Coin (VOOZ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

