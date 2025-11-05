BiržaDEX+
Reāllaika VOI Network cena šodien ir 0.00041688 USD. Seko līdzi reāllaika VOI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VOI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VOI

VOI Cenas informācija

Kas ir VOI

VOI Tehniskais dokuments

VOI Oficiālā tīmekļa vietne

VOI Tokenomika

VOI Cenas prognoze

VOI Network logotips

VOI Network Cena (VOI)

Nav sarakstā

1 VOI uz USD reāllaika cena:

-0.80%1D
USD
VOI Network (VOI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:17:11 (UTC+8)

VOI Network (VOI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

-0.00%

-1.04%

-12.29%

-12.29%

VOI Network (VOI) reāllaika cena ir $0.00041688. Pēdējo 24 stundu laikā VOI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00040455 līdz augstākajai $ 0.00042459, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VOI visu laiku augstākā cena ir $ 0.01353747, savukārt zemākā - $ 0.00037928.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VOI ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par -1.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.29% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

VOI Network (VOI) tirgus informācija

Pašreizējais VOI Network tirgus maksimums ir $ 826.83K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VOI apjoms apgrozībā ir 1.97B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.19M.

VOI Network (VOI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas VOI Network uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas VOI Network uz USD bija $ -0.0001603643.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas VOI Network uz USD bija $ -0.0001689956.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas VOI Network uz USD bija $ -0.0001661051649139694.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.04%
30 dienas$ -0.0001603643-38.46%
60 dienas$ -0.0001689956-40.53%
90 dienas$ -0.0001661051649139694-28.49%

Kas ir VOI Network (VOI)?

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

VOI Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs VOI Network (VOI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu VOI Network (VOI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa VOI Network prognozes.

Apskati VOI Network cenas prognozi!

VOI uz vietējām valūtām

VOI Network (VOI) tokenomika

VOI Network (VOI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VOI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par VOI Network (VOI)

Kāda ir VOI Network (VOI) vērtība šodien?
Reāllaika VOI cena USD ir 0.00041688 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VOI uz USD cena?
Pašreizējā VOI uz USD cena ir $ 0.00041688. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir VOI Network tirgus maksimums?
VOI tirgus maksimums ir $ 826.83K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VOI apjoms apgrozībā?
VOI apjoms apgrozībā ir 1.97B USD.
Kāda bija VOI vēsturiski augstākā cena?
VOI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01353747 USD apmērā.
Kāda bija VOI vēsturiski zemākā cena?
VOI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00037928 USD.
Kāds ir VOI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VOI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VOI šogad kāps augstāk?
VOI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VOI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:17:11 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

