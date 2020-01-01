VNX Gold (VNXAU) tokenomika
VNX Gold (VNXAU) informācija
VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold.
This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA.
Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom.
VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=)
The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains.
VNX Gold (VNXAU) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos VNX Gold (VNXAU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
VNX Gold (VNXAU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
VNX Gold (VNXAU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais VNXAU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu VNXAU tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti VNXAU tokenomiku, uzzini VNXAU tokena reāllaika cenu!
VNXAU cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VNXAU? Mūsu VNXAU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.