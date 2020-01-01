VNX British Pound (VGBP) tokenomika

VNX British Pound (VGBP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par VNX British Pound (VGBP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

VNX British Pound (VGBP) informācija

VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein.

Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/.

Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://vnx.io/
Tehniskais dokuments:
https://vnx-terms.s3.amazonaws.com/VNX%20FRT%20White%20Paper.pdf

VNX British Pound (VGBP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos VNX British Pound (VGBP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 579.63K
$ 579.63K$ 579.63K
Kopējais apjoms:
$ 428.11K
$ 428.11K$ 428.11K
Apjoms apgrozībā:
$ 428.11K
$ 428.11K$ 428.11K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 579.63K
$ 579.63K$ 579.63K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.63
$ 1.63$ 1.63
Visu laiku zemākā cena:
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
Pašreizējā cena:
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

VNX British Pound (VGBP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

VNX British Pound (VGBP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VGBP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VGBP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VGBP tokenomiku, uzzini VGBP tokena reāllaika cenu!

VGBP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VGBP? Mūsu VGBP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.