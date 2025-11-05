BiržaDEX+
Reāllaika Vizits Coin cena šodien ir 0.00002933 USD. Seko līdzi reāllaika VIZITS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VIZITS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VIZITS

VIZITS Cenas informācija

Kas ir VIZITS

VIZITS Oficiālā tīmekļa vietne

VIZITS Tokenomika

VIZITS Cenas prognoze

Vizits Coin logotips

Vizits Coin Cena (VIZITS)

Nav sarakstā

1 VIZITS uz USD reāllaika cena:

--
----
-3.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Vizits Coin (VIZITS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:17:04 (UTC+8)

Vizits Coin (VIZITS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00002891
$ 0.00002891
24h zemākā
$ 0.00003117
$ 0.00003117
24h augstākā

$ 0.00002891
$ 0.00002891

$ 0.00003117
$ 0.00003117

$ 0.00015452
$ 0.00015452

$ 0.00002891
$ 0.00002891

--

-3.42%

-28.30%

-28.30%

Vizits Coin (VIZITS) reāllaika cena ir $0.00002933. Pēdējo 24 stundu laikā VIZITS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00002891 līdz augstākajai $ 0.00003117, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VIZITS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00015452, savukārt zemākā - $ 0.00002891.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VIZITS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -3.42% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.30% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Vizits Coin (VIZITS) tirgus informācija

$ 28.39K
$ 28.39K

--
----

$ 28.39K
$ 28.39K$ 28.39K

967.98M
967.98M

967,975,998.688692
967,975,998.688692

Pašreizējais Vizits Coin tirgus maksimums ir $ 28.39K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VIZITS apjoms apgrozībā ir 967.98M ar kopējo apjomu 967975998.688692. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 28.39K.

Vizits Coin (VIZITS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Vizits Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Vizits Coin uz USD bija $ -0.0000131409.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Vizits Coin uz USD bija $ -0.0000222770.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Vizits Coin uz USD bija $ -0.00008443850179231149.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.42%
30 dienas$ -0.0000131409-44.80%
60 dienas$ -0.0000222770-75.95%
90 dienas$ -0.00008443850179231149-74.21%

Kas ir Vizits Coin (VIZITS)?

$VIZITS is a Solana-based meme coin created for community engagement within the social ecosystem of its official website, Vizits.io We are focused on trying to bring fresh users into crypto world, by promoting Vizits.io website where people can buy our meme coin. We utilize banners, pop-unders and rich-media ads to promote the website on web on in-app. We display detailed statistics of the website so that everyone could see the growth of the $VIZITS ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Vizits Coin (VIZITS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Vizits Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Vizits Coin (VIZITS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Vizits Coin (VIZITS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Vizits Coin prognozes.

Apskati Vizits Coin cenas prognozi!

VIZITS uz vietējām valūtām

Vizits Coin (VIZITS) tokenomika

Vizits Coin (VIZITS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VIZITS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Vizits Coin (VIZITS)

Kāda ir Vizits Coin (VIZITS) vērtība šodien?
Reāllaika VIZITS cena USD ir 0.00002933 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VIZITS uz USD cena?
Pašreizējā VIZITS uz USD cena ir $ 0.00002933. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Vizits Coin tirgus maksimums?
VIZITS tirgus maksimums ir $ 28.39K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VIZITS apjoms apgrozībā?
VIZITS apjoms apgrozībā ir 967.98M USD.
Kāda bija VIZITS vēsturiski augstākā cena?
VIZITS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00015452 USD apmērā.
Kāda bija VIZITS vēsturiski zemākā cena?
VIZITS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002891 USD.
Kāds ir VIZITS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VIZITS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VIZITS šogad kāps augstāk?
VIZITS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VIZITS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Vizits Coin (VIZITS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,185.47

$3,214.95

$151.78

$1.0000

$2.1494

$100,185.47

$3,214.95

$151.78

$2.1494

$0.15943

