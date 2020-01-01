Virus Protocol (VIRUS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Virus Protocol (VIRUS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Virus Protocol (VIRUS) informācija

The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform.

Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence.

Key Features:

Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time.

AI Meets Blockchain: Leveraging Solana’s speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity.

Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation.

Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You’re not just a participant—you’re part of the evolution.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://virus-protocol.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.virus-protocol.com/

Virus Protocol (VIRUS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Virus Protocol (VIRUS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 36.56K
$ 36.56K$ 36.56K
Kopējais apjoms:
$ 997.22M
$ 997.22M$ 997.22M
Apjoms apgrozībā:
$ 997.22M
$ 997.22M$ 997.22M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 36.56K
$ 36.56K$ 36.56K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00426563
$ 0.00426563$ 0.00426563
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Virus Protocol (VIRUS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Virus Protocol (VIRUS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VIRUS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VIRUS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VIRUS tokenomiku, uzzini VIRUS tokena reāllaika cenu!

VIRUS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VIRUS? Mūsu VIRUS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.