BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika VIRTUE cena šodien ir 0.01900534 USD. Seko līdzi reāllaika VIRTUE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VIRTUE cenas tendenci MEXC.Reāllaika VIRTUE cena šodien ir 0.01900534 USD. Seko līdzi reāllaika VIRTUE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VIRTUE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VIRTUE

VIRTUE Cenas informācija

Kas ir VIRTUE

VIRTUE Tehniskais dokuments

VIRTUE Oficiālā tīmekļa vietne

VIRTUE Tokenomika

VIRTUE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

VIRTUE logotips

VIRTUE Cena (VIRTUE)

Nav sarakstā

1 VIRTUE uz USD reāllaika cena:

$0.01900534
$0.01900534$0.01900534
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
VIRTUE (VIRTUE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:37:18 (UTC+8)

VIRTUE (VIRTUE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.209091
$ 0.209091$ 0.209091

$ 0.01881819
$ 0.01881819$ 0.01881819

--

--

0.00%

0.00%

VIRTUE (VIRTUE) reāllaika cena ir $0.01900534. Pēdējo 24 stundu laikā VIRTUE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VIRTUE visu laiku augstākā cena ir $ 0.209091, savukārt zemākā - $ 0.01881819.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VIRTUE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

VIRTUE (VIRTUE) tirgus informācija

$ 15.19K
$ 15.19K$ 15.19K

--
----

$ 16.14K
$ 16.14K$ 16.14K

799.00K
799.00K 799.00K

849,000.0
849,000.0 849,000.0

Pašreizējais VIRTUE tirgus maksimums ir $ 15.19K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VIRTUE apjoms apgrozībā ir 799.00K ar kopējo apjomu 849000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.14K.

VIRTUE (VIRTUE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas VIRTUE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas VIRTUE uz USD bija $ -0.0010616249.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas VIRTUE uz USD bija $ -0.0035757825.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas VIRTUE uz USD bija $ -0.0138325709013596.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0010616249-5.58%
60 dienas$ -0.0035757825-18.81%
90 dienas$ -0.0138325709013596-42.12%

Kas ir VIRTUE (VIRTUE)?

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

VIRTUE cenas prognoze (USD)

Kāda būs VIRTUE (VIRTUE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu VIRTUE (VIRTUE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa VIRTUE prognozes.

Apskati VIRTUE cenas prognozi!

VIRTUE uz vietējām valūtām

VIRTUE (VIRTUE) tokenomika

VIRTUE (VIRTUE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VIRTUE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par VIRTUE (VIRTUE)

Kāda ir VIRTUE (VIRTUE) vērtība šodien?
Reāllaika VIRTUE cena USD ir 0.01900534 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VIRTUE uz USD cena?
Pašreizējā VIRTUE uz USD cena ir $ 0.01900534. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir VIRTUE tirgus maksimums?
VIRTUE tirgus maksimums ir $ 15.19K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VIRTUE apjoms apgrozībā?
VIRTUE apjoms apgrozībā ir 799.00K USD.
Kāda bija VIRTUE vēsturiski augstākā cena?
VIRTUE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.209091 USD apmērā.
Kāda bija VIRTUE vēsturiski zemākā cena?
VIRTUE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01881819 USD.
Kāds ir VIRTUE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VIRTUE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VIRTUE šogad kāps augstāk?
VIRTUE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VIRTUE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:37:18 (UTC+8)

VIRTUE (VIRTUE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,864.46
$101,864.46$101,864.46

-1.27%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,330.94
$3,330.94$3,330.94

-5.02%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.18
$157.18$157.18

-2.66%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2423
$2.2423$2.2423

-1.74%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,864.46
$101,864.46$101,864.46

-1.27%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,330.94
$3,330.94$3,330.94

-5.02%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.18
$157.18$157.18

-2.66%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2423
$2.2423$2.2423

-1.74%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16475
$0.16475$0.16475

+0.50%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.28000
$0.28000$0.28000

+1,725.29%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4900
$1.4900$1.4900

+893.33%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000318
$0.0000000000000000000000000318$0.0000000000000000000000000318

+360.86%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000035135
$0.0000000035135$0.0000000035135

+150.92%

NexAIPhone logotips

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008051
$0.000008051$0.000008051

+110.92%