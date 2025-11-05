BiržaDEX+
Reāllaika Virtuals Ventures by Virtuals cena šodien ir 0.00010945 USD. Seko līdzi reāllaika VVC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VVC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VVC

VVC Cenas informācija

Kas ir VVC

VVC Oficiālā tīmekļa vietne

VVC Tokenomika

VVC Cenas prognoze

Virtuals Ventures by Virtuals Cena (VVC)

1 VVC uz USD reāllaika cena:

$0.00010951
$0.00010951$0.00010951
-9.60%1D
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Tiešsaistes cenu diagramma
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00010839
$ 0.00010839$ 0.00010839
24h zemākā
$ 0.00012716
$ 0.00012716$ 0.00012716
24h augstākā

$ 0.00010839
$ 0.00010839$ 0.00010839

$ 0.00012716
$ 0.00012716$ 0.00012716

$ 0.00018306
$ 0.00018306$ 0.00018306

$ 0.00001312
$ 0.00001312$ 0.00001312

-1.87%

-9.68%

+30.41%

+30.41%

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) reāllaika cena ir $0.00010945. Pēdējo 24 stundu laikā VVC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00010839 līdz augstākajai $ 0.00012716, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VVC visu laiku augstākā cena ir $ 0.00018306, savukārt zemākā - $ 0.00001312.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VVC ir mainījies par -1.87% pēdējā stundā, par -9.68% pēdējo 24 stundu laikā un par +30.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) tirgus informācija

$ 109.45K
$ 109.45K$ 109.45K

--
----

$ 109.45K
$ 109.45K$ 109.45K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Virtuals Ventures by Virtuals tirgus maksimums ir $ 109.45K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VVC apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 109.45K.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Virtuals Ventures by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Virtuals Ventures by Virtuals uz USD bija $ +0.0003565615.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Virtuals Ventures by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Virtuals Ventures by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.68%
30 dienas$ +0.0003565615+325.78%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)?

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).

https://www.virtuals.vc/

Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Virtuals Ventures by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Virtuals Ventures by Virtuals prognozes.

Apskati Virtuals Ventures by Virtuals cenas prognozi!

VVC uz vietējām valūtām

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) tokenomika

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VVC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Kāda ir Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) vērtība šodien?
Reāllaika VVC cena USD ir 0.00010945 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VVC uz USD cena?
Pašreizējā VVC uz USD cena ir $ 0.00010945. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Virtuals Ventures by Virtuals tirgus maksimums?
VVC tirgus maksimums ir $ 109.45K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VVC apjoms apgrozībā?
VVC apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija VVC vēsturiski augstākā cena?
VVC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00018306 USD apmērā.
Kāda bija VVC vēsturiski zemākā cena?
VVC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001312 USD.
Kāds ir VVC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VVC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VVC šogad kāps augstāk?
VVC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VVC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

