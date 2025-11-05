BiržaDEX+
Reāllaika Virtual Trade Agent cena šodien ir 0.00610483 USD. Seko līdzi reāllaika VTA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VTA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VTA

VTA Cenas informācija

Kas ir VTA

VTA Oficiālā tīmekļa vietne

VTA Tokenomika

VTA Cenas prognoze

Virtual Trade Agent logotips

Virtual Trade Agent Cena (VTA)

Nav sarakstā

1 VTA uz USD reāllaika cena:

$0.00610483
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Virtual Trade Agent (VTA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:37:04 (UTC+8)

Virtual Trade Agent (VTA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0.056364
$ 0.00601006
--

--

+0.49%

+0.49%

Virtual Trade Agent (VTA) reāllaika cena ir $0.00610483. Pēdējo 24 stundu laikā VTA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VTA visu laiku augstākā cena ir $ 0.056364, savukārt zemākā - $ 0.00601006.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VTA ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par +0.49% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Virtual Trade Agent (VTA) tirgus informācija

$ 5.80K
--
$ 6.10K
950.18K
1,000,000.0
Pašreizējais Virtual Trade Agent tirgus maksimums ir $ 5.80K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VTA apjoms apgrozībā ir 950.18K ar kopējo apjomu 1000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.10K.

Virtual Trade Agent (VTA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Virtual Trade Agent uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Virtual Trade Agent uz USD bija $ -0.0002948187.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Virtual Trade Agent uz USD bija $ -0.0014073763.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Virtual Trade Agent uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0002948187-4.82%
60 dienas$ -0.0014073763-23.05%
90 dienas$ 0--

Kas ir Virtual Trade Agent (VTA)?

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Virtual Trade Agent (VTA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Virtual Trade Agent cenas prognoze (USD)

Kāda būs Virtual Trade Agent (VTA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Virtual Trade Agent (VTA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Virtual Trade Agent prognozes.

Apskati Virtual Trade Agent cenas prognozi!

VTA uz vietējām valūtām

Virtual Trade Agent (VTA) tokenomika

Virtual Trade Agent (VTA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VTA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Virtual Trade Agent (VTA)

Kāda ir Virtual Trade Agent (VTA) vērtība šodien?
Reāllaika VTA cena USD ir 0.00610483 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VTA uz USD cena?
Pašreizējā VTA uz USD cena ir $ 0.00610483. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Virtual Trade Agent tirgus maksimums?
VTA tirgus maksimums ir $ 5.80K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VTA apjoms apgrozībā?
VTA apjoms apgrozībā ir 950.18K USD.
Kāda bija VTA vēsturiski augstākā cena?
VTA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.056364 USD apmērā.
Kāda bija VTA vēsturiski zemākā cena?
VTA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00601006 USD.
Kāds ir VTA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VTA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VTA šogad kāps augstāk?
VTA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VTA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:37:04 (UTC+8)

Virtual Trade Agent (VTA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,781.27
$3,325.53
$156.82
$1.0000
$2.2373
$101,781.27
$3,325.53
$156.82
$2.2373
$0.16438
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.29759
$1.4563
$0.0000000000000000000000000318
$0.0000000035135
$0.000008051
