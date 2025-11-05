BiržaDEX+
Reāllaika Vies Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika VIES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VIES cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VIES

VIES Cenas informācija

Kas ir VIES

VIES Oficiālā tīmekļa vietne

VIES Tokenomika

VIES Cenas prognoze

Vies Token logotips

Vies Token Cena (VIES)

Nav sarakstā

1 VIES uz USD reāllaika cena:

$0.00062928
$0.00062928$0.00062928
-3.90%1D
mexc
USD
Vies Token (VIES) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:00:02 (UTC+8)

Vies Token (VIES) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01529872
$ 0.01529872$ 0.01529872

$ 0
$ 0$ 0

+6.09%

-3.95%

-30.64%

-30.64%

Vies Token (VIES) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā VIES tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VIES visu laiku augstākā cena ir $ 0.01529872, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VIES ir mainījies par +6.09% pēdējā stundā, par -3.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.64% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Vies Token (VIES) tirgus informācija

$ 508.50K
$ 508.50K$ 508.50K

--
----

$ 508.50K
$ 508.50K$ 508.50K

806.38M
806.38M 806.38M

806,378,225.0
806,378,225.0 806,378,225.0

Pašreizējais Vies Token tirgus maksimums ir $ 508.50K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VIES apjoms apgrozībā ir 806.38M ar kopējo apjomu 806378225.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 508.50K.

Vies Token (VIES) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Vies Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Vies Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Vies Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Vies Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.95%
30 dienas$ 0-71.66%
60 dienas$ 0-87.69%
90 dienas$ 0--

Kas ir Vies Token (VIES)?

VIES is a next-gen crypto ecosystem built to empower individuals through real blockchain utility. With staking, users earn passive rewards; vaults offer optimized yield strategies; airdrops reward community loyalty; and our launchpad supports emerging Web3 projects, with a smoothing user interface, transparent and safe transactions. From everyday people to the decentralized future — Vies bridges lives with blockchain.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Vies Token (VIES) resurss

Oficiālā interneta vietne

Vies Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Vies Token (VIES) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Vies Token (VIES) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Vies Token prognozes.

Apskati Vies Token cenas prognozi!

VIES uz vietējām valūtām

Vies Token (VIES) tokenomika

Vies Token (VIES) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VIES tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Vies Token (VIES)

Kāda ir Vies Token (VIES) vērtība šodien?
Reāllaika VIES cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VIES uz USD cena?
Pašreizējā VIES uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Vies Token tirgus maksimums?
VIES tirgus maksimums ir $ 508.50K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VIES apjoms apgrozībā?
VIES apjoms apgrozībā ir 806.38M USD.
Kāda bija VIES vēsturiski augstākā cena?
VIES sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01529872 USD apmērā.
Kāda bija VIES vēsturiski zemākā cena?
VIES sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir VIES tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VIES tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VIES šogad kāps augstāk?
VIES cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VIES cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:00:02 (UTC+8)

Vies Token (VIES) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

