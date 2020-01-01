Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomika
Victorai by Virtuals (VCTRAI) informācija
Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition.
Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media.
Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais VCTRAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu VCTRAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti VCTRAI tokenomiku, uzzini VCTRAI tokena reāllaika cenu!
VCTRAI cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VCTRAI? Mūsu VCTRAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.