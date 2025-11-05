BiržaDEX+
Reāllaika Vibey Turtle cena šodien ir 0.00012371 USD. Seko līdzi reāllaika VIBEY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VIBEY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VIBEY

VIBEY Cenas informācija

Kas ir VIBEY

VIBEY Tehniskais dokuments

VIBEY Oficiālā tīmekļa vietne

VIBEY Tokenomika

VIBEY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Vibey Turtle logotips

Vibey Turtle Cena (VIBEY)

Nav sarakstā

1 VIBEY uz USD reāllaika cena:

$0.00012377
$0.00012377$0.00012377
-22.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Vibey Turtle (VIBEY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:16:32 (UTC+8)

Vibey Turtle (VIBEY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00012375
$ 0.00012375$ 0.00012375
24h zemākā
$ 0.00016733
$ 0.00016733$ 0.00016733
24h augstākā

$ 0.00012375
$ 0.00012375$ 0.00012375

$ 0.00016733
$ 0.00016733$ 0.00016733

$ 0.0007707
$ 0.0007707$ 0.0007707

$ 0.00006775
$ 0.00006775$ 0.00006775

-11.28%

-22.04%

-27.15%

-27.15%

Vibey Turtle (VIBEY) reāllaika cena ir $0.00012371. Pēdējo 24 stundu laikā VIBEY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00012375 līdz augstākajai $ 0.00016733, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VIBEY visu laiku augstākā cena ir $ 0.0007707, savukārt zemākā - $ 0.00006775.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VIBEY ir mainījies par -11.28% pēdējā stundā, par -22.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Vibey Turtle (VIBEY) tirgus informācija

$ 119.14K
$ 119.14K$ 119.14K

--
----

$ 119.14K
$ 119.14K$ 119.14K

963.01M
963.01M 963.01M

963,007,798.352074
963,007,798.352074 963,007,798.352074

Pašreizējais Vibey Turtle tirgus maksimums ir $ 119.14K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VIBEY apjoms apgrozībā ir 963.01M ar kopējo apjomu 963007798.352074. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 119.14K.

Vibey Turtle (VIBEY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Vibey Turtle uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Vibey Turtle uz USD bija $ +0.0000043455.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Vibey Turtle uz USD bija $ -0.0000389544.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Vibey Turtle uz USD bija $ -0.0003985601368610409.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-22.04%
30 dienas$ +0.0000043455+3.51%
60 dienas$ -0.0000389544-31.48%
90 dienas$ -0.0003985601368610409-76.31%

Kas ir Vibey Turtle (VIBEY)?

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Vibey Turtle cenas prognoze (USD)

Kāda būs Vibey Turtle (VIBEY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Vibey Turtle (VIBEY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Vibey Turtle prognozes.

Apskati Vibey Turtle cenas prognozi!

VIBEY uz vietējām valūtām

Vibey Turtle (VIBEY) tokenomika

Vibey Turtle (VIBEY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VIBEY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Vibey Turtle (VIBEY)

Kāda ir Vibey Turtle (VIBEY) vērtība šodien?
Reāllaika VIBEY cena USD ir 0.00012371 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VIBEY uz USD cena?
Pašreizējā VIBEY uz USD cena ir $ 0.00012371. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Vibey Turtle tirgus maksimums?
VIBEY tirgus maksimums ir $ 119.14K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VIBEY apjoms apgrozībā?
VIBEY apjoms apgrozībā ir 963.01M USD.
Kāda bija VIBEY vēsturiski augstākā cena?
VIBEY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0007707 USD apmērā.
Kāda bija VIBEY vēsturiski zemākā cena?
VIBEY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00006775 USD.
Kāds ir VIBEY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VIBEY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VIBEY šogad kāps augstāk?
VIBEY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VIBEY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:16:32 (UTC+8)

Vibey Turtle (VIBEY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

