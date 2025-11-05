BiržaDEX+
Reāllaika VIBE AI cena šodien ir 0.00021037 USD. Seko līdzi reāllaika VIBE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VIBE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VIBE

VIBE Cenas informācija

Kas ir VIBE

VIBE Tehniskais dokuments

VIBE Oficiālā tīmekļa vietne

VIBE Tokenomika

VIBE Cenas prognoze

VIBE AI logotips

VIBE AI Cena (VIBE)

Nav sarakstā

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
VIBE AI (VIBE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:16:16 (UTC+8)

VIBE AI (VIBE) Cenas informācija (USD)

VIBE AI (VIBE) reāllaika cena ir $0.00021037. Pēdējo 24 stundu laikā VIBE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00019673 līdz augstākajai $ 0.00023175, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VIBE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00067476, savukārt zemākā - $ 0.00005169.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VIBE ir mainījies par -1.79% pēdējā stundā, par -8.50% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.86% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

VIBE AI (VIBE) tirgus informācija

Pašreizējais VIBE AI tirgus maksimums ir $ 188.62K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VIBE apjoms apgrozībā ir 896.58M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 210.38K.

VIBE AI (VIBE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas VIBE AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas VIBE AI uz USD bija $ +0.0000128628.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas VIBE AI uz USD bija $ +0.0000045691.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas VIBE AI uz USD bija $ -0.0002281347162030427.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.50%
30 dienas$ +0.0000128628+6.11%
60 dienas$ +0.0000045691+2.17%
90 dienas$ -0.0002281347162030427-52.02%

Kas ir VIBE AI (VIBE)?

VIBE AI is an Ethereum-based platform that provides AI agents with distinctive character-driven interfaces for Web3 users. The platform features specialized AI agents represented by memorable characters that can perform real-world tasks including web research, code execution, blockchain data analysis, browser automation, and smart contract interactions. Users access these AI capabilities through a token-gated system that combines professional-grade AI tools with an engaging, culturally-resonant user experience designed specifically for the crypto and Web3 ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

VIBE AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs VIBE AI (VIBE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu VIBE AI (VIBE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa VIBE AI prognozes.

Apskati VIBE AI cenas prognozi!

VIBE AI (VIBE) tokenomika

VIBE AI (VIBE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VIBE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par VIBE AI (VIBE)

Kāda ir VIBE AI (VIBE) vērtība šodien?
Reāllaika VIBE cena USD ir 0.00021037 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VIBE uz USD cena?
Pašreizējā VIBE uz USD cena ir $ 0.00021037. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir VIBE AI tirgus maksimums?
VIBE tirgus maksimums ir $ 188.62K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VIBE apjoms apgrozībā?
VIBE apjoms apgrozībā ir 896.58M USD.
Kāda bija VIBE vēsturiski augstākā cena?
VIBE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00067476 USD apmērā.
Kāda bija VIBE vēsturiski zemākā cena?
VIBE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00005169 USD.
Kāds ir VIBE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VIBE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VIBE šogad kāps augstāk?
VIBE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VIBE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:16:16 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

