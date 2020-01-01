Veterans for the Cause (VETS) tokenomika

Veterans for the Cause (VETS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Veterans for the Cause (VETS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Veterans for the Cause (VETS) informācija

Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.

https://vetsforthecause.com

Veterans for the Cause (VETS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Veterans for the Cause (VETS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.97M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 100.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.97M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.073523
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02901732
Pašreizējā cena:
$ 0.02955057
Veterans for the Cause (VETS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Veterans for the Cause (VETS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VETS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VETS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VETS tokenomiku, uzzini VETS tokena reāllaika cenu!

VETS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VETS? Mūsu VETS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.