Vestra DAO (VSTR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Vestra DAO (VSTR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Vestra DAO (VSTR) informācija

VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://vestradao.com/
Tehniskais dokuments:
https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf

Vestra DAO (VSTR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Vestra DAO (VSTR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.27M
Kopējais apjoms:
$ 50.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.63B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 253.58M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01653066
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00124947
Pašreizējā cena:
$ 0.0050717
Vestra DAO (VSTR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Vestra DAO (VSTR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VSTR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VSTR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VSTR tokenomiku, uzzini VSTR tokena reāllaika cenu!

VSTR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VSTR? Mūsu VSTR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.