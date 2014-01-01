Vertcoin (VTC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Vertcoin (VTC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Vertcoin (VTC) informācija

Vertcoin (VTC) is a cryptocurrency that was created in 2014 to make mining accessible and easy to everyone. It allows for GPU mining and gaming simultaneously. Even from your home computer.

Vertcoin is not funded nor controlled by any entity, it is simply an ASIC resistant P2P variant of Bitcoin that takes on the same maximum low coin supply as Litecoin (84,000,000).

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://vertcoin.io
Tehniskais dokuments:
https://vertcoin.io/what-is-vertcoin/

Vertcoin (VTC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Vertcoin (VTC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.67M
$ 4.67M$ 4.67M
Kopējais apjoms:
$ 72.89M
$ 72.89M$ 72.89M
Apjoms apgrozībā:
$ 72.88M
$ 72.88M$ 72.88M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.67M
$ 4.67M$ 4.67M
Visu laiku augstākā cena:
$ 9.8
$ 9.8$ 9.8
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00634731
$ 0.00634731$ 0.00634731
Pašreizējā cena:
$ 0.064062
$ 0.064062$ 0.064062

Vertcoin (VTC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Vertcoin (VTC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VTC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VTC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VTC tokenomiku, uzzini VTC tokena reāllaika cenu!

VTC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VTC? Mūsu VTC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.