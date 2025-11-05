BiržaDEX+
Reāllaika Verse World cena šodien ir 0.095948 USD. Seko līdzi reāllaika VERSE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VERSE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VERSE

VERSE Cenas informācija

Kas ir VERSE

VERSE Tehniskais dokuments

VERSE Oficiālā tīmekļa vietne

VERSE Tokenomika

VERSE Cenas prognoze

Verse World logotips

Verse World Cena (VERSE)

Nav sarakstā

1 VERSE uz USD reāllaika cena:

$0.09601
$0.09601
-5.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Verse World (VERSE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:59:54 (UTC+8)

Verse World (VERSE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.091602
$ 0.091602
24h zemākā
$ 0.103481
$ 0.103481
24h augstākā

$ 0.091602
$ 0.091602

$ 0.103481
$ 0.103481

$ 0.910916
$ 0.910916

$ 0.091602
$ 0.091602

+3.59%

-5.82%

-21.19%

-21.19%

Verse World (VERSE) reāllaika cena ir $0.095948. Pēdējo 24 stundu laikā VERSE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.091602 līdz augstākajai $ 0.103481, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VERSE visu laiku augstākā cena ir $ 0.910916, savukārt zemākā - $ 0.091602.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VERSE ir mainījies par +3.59% pēdējā stundā, par -5.82% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.19% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Verse World (VERSE) tirgus informācija

$ 9.57M
$ 9.57M

--
--

$ 95.67M
$ 95.67M

100.00M
100.00M

999,999,752.544534
999,999,752.544534

Pašreizējais Verse World tirgus maksimums ir $ 9.57M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VERSE apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 999999752.544534. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 95.67M.

Verse World (VERSE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Verse World uz USD bija $ -0.00593129557754244.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Verse World uz USD bija $ -0.0326008084.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Verse World uz USD bija $ -0.0391261743.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Verse World uz USD bija $ -0.09382812674436853.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00593129557754244-5.82%
30 dienas$ -0.0326008084-33.97%
60 dienas$ -0.0391261743-40.77%
90 dienas$ -0.09382812674436853-49.44%

Kas ir Verse World (VERSE)?

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Verse World cenas prognoze (USD)

Kāda būs Verse World (VERSE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Verse World (VERSE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Verse World prognozes.

Apskati Verse World cenas prognozi!

VERSE uz vietējām valūtām

Verse World (VERSE) tokenomika

Verse World (VERSE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VERSE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Verse World (VERSE)

Kāda ir Verse World (VERSE) vērtība šodien?
Reāllaika VERSE cena USD ir 0.095948 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VERSE uz USD cena?
Pašreizējā VERSE uz USD cena ir $ 0.095948. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Verse World tirgus maksimums?
VERSE tirgus maksimums ir $ 9.57M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VERSE apjoms apgrozībā?
VERSE apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija VERSE vēsturiski augstākā cena?
VERSE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.910916 USD apmērā.
Kāda bija VERSE vēsturiski zemākā cena?
VERSE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.091602 USD.
Kāds ir VERSE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VERSE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VERSE šogad kāps augstāk?
VERSE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VERSE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:59:54 (UTC+8)

