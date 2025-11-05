VERRA DNA Cena (VDNA)
-1.28%
-7.38%
-20.37%
-20.37%
VERRA DNA (VDNA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā VDNA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VDNA visu laiku augstākā cena ir $ 0.01760951, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā VDNA ir mainījies par -1.28% pēdējā stundā, par -7.38% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.37% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais VERRA DNA tirgus maksimums ir $ 198.10K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VDNA apjoms apgrozībā ir 989.98M ar kopējo apjomu 989983397.0922911. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 198.10K.
Šodien cenas izmaiņas VERRA DNA uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas VERRA DNA uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas VERRA DNA uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas VERRA DNA uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-7.38%
|30 dienas
|$ 0
|-75.99%
|60 dienas
|$ 0
|-90.09%
|90 dienas
|$ 0
|--
VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)
Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform
We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.
The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.
As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.
We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.
VERRA DNA (VDNA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VDNA tokena tokenomiku tagad!
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
