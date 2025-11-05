BiržaDEX+
Reāllaika VERONICA by Virtuals cena šodien ir 0.00100807 USD. Seko līdzi reāllaika VERONICA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VERONICA cenas tendenci MEXC.

VERONICA by Virtuals logotips

VERONICA by Virtuals Cena (VERONICA)

Nav sarakstā

1 VERONICA uz USD reāllaika cena:

$0.00100261
$0.00100261$0.00100261
-7.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
VERONICA by Virtuals (VERONICA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:15:48 (UTC+8)

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0009643
$ 0.0009643$ 0.0009643
24h zemākā
$ 0.001109
$ 0.001109$ 0.001109
24h augstākā

$ 0.0009643
$ 0.0009643$ 0.0009643

$ 0.001109
$ 0.001109$ 0.001109

$ 0.00233193
$ 0.00233193$ 0.00233193

$ 0.0005781
$ 0.0005781$ 0.0005781

-0.96%

-6.76%

-26.94%

-26.94%

VERONICA by Virtuals (VERONICA) reāllaika cena ir $0.00100807. Pēdējo 24 stundu laikā VERONICA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0009643 līdz augstākajai $ 0.001109, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VERONICA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00233193, savukārt zemākā - $ 0.0005781.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VERONICA ir mainījies par -0.96% pēdējā stundā, par -6.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) tirgus informācija

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais VERONICA by Virtuals tirgus maksimums ir $ 1.01M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VERONICA apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.01M.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas VERONICA by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas VERONICA by Virtuals uz USD bija $ -0.0002104824.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas VERONICA by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas VERONICA by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.76%
30 dienas$ -0.0002104824-20.87%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir VERONICA by Virtuals (VERONICA)?

🚀 Meet VERONICA — AI agent infrastructure to run 24/7 D2C Commerce. She creates, markets, sells, supports, and burns. Every sale profit buys back $VERONICA, making it scarcer. Crypto-native, community-owned, self-running eCommerce.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

VERONICA by Virtuals (VERONICA) resurss

Oficiālā interneta vietne

VERONICA by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs VERONICA by Virtuals (VERONICA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu VERONICA by Virtuals (VERONICA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa VERONICA by Virtuals prognozes.

Apskati VERONICA by Virtuals cenas prognozi!

VERONICA uz vietējām valūtām

VERONICA by Virtuals (VERONICA) tokenomika

VERONICA by Virtuals (VERONICA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VERONICA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Kāda ir VERONICA by Virtuals (VERONICA) vērtība šodien?
Reāllaika VERONICA cena USD ir 0.00100807 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VERONICA uz USD cena?
Pašreizējā VERONICA uz USD cena ir $ 0.00100807. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir VERONICA by Virtuals tirgus maksimums?
VERONICA tirgus maksimums ir $ 1.01M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VERONICA apjoms apgrozībā?
VERONICA apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija VERONICA vēsturiski augstākā cena?
VERONICA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00233193 USD apmērā.
Kāda bija VERONICA vēsturiski zemākā cena?
VERONICA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0005781 USD.
Kāds ir VERONICA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VERONICA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VERONICA šogad kāps augstāk?
VERONICA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VERONICA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:15:48 (UTC+8)

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

