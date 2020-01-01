Verida Token (VDA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Verida Token (VDA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Verida Token (VDA) informācija

$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability.

$VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.verida.network/
Tehniskais dokuments:
https://www.verida.io/whitepaper

Verida Token (VDA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Verida Token (VDA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 880.27K
$ 880.27K$ 880.27K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 323.51M
$ 323.51M$ 323.51M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.11457
$ 0.11457$ 0.11457
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002341
$ 0.002341$ 0.002341
Pašreizējā cena:
$ 0.00272398
$ 0.00272398$ 0.00272398

Verida Token (VDA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Verida Token (VDA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VDA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VDA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VDA tokenomiku, uzzini VDA tokena reāllaika cenu!

VDA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VDA? Mūsu VDA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.