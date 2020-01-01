Vent Finance (VENT) tokenomika
Vent Finance (VENT) informācija
VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole.
VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them.
- Platform-level identity verification: simple, one-time process.
- Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment.
- Projects selected by the community and vetted by the team.
- Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO)
- Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate.
- Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators.
- Secure environment for trusted partners and community members to transact.
- Trusted entity & team in compliance with international regulations.
- Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members.
- Project Support through Incubation Partners.
Vent Finance (VENT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Vent Finance (VENT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Vent Finance (VENT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Vent Finance (VENT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais VENT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu VENT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti VENT tokenomiku, uzzini VENT tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.