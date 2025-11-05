BiržaDEX+
Reāllaika Velocis AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika VECAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VECAI cenas tendenci MEXC.

Velocis AI logotips

Velocis AI Cena (VECAI)

Nav sarakstā

1 VECAI uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Velocis AI (VECAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:36:36 (UTC+8)

Velocis AI (VECAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.53%

-10.53%

Velocis AI (VECAI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā VECAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VECAI visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VECAI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -10.53% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Velocis AI (VECAI) tirgus informācija

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

--
----

$ 8.34K
$ 8.34K$ 8.34K

851.00M
851.00M 851.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Velocis AI tirgus maksimums ir $ 7.10K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VECAI apjoms apgrozībā ir 851.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.34K.

Velocis AI (VECAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Velocis AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Velocis AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Velocis AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Velocis AI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-24.55%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Velocis AI (VECAI)?

Velocis AI is a next generation AI + Web3 ecosystem designed to bring intelligent, interactive, and practical AI agents into the blockchain world.

At its core, Velocis introduces virtual AI characters . not just for casual chat, but for real utility:

Veco helps developers with coding, smart contract debugging, and technical education.

Voxe focuses on crypto market analysis and sentiment tracking.

Velys guides users through Web3 culture, learning, and onboarding.

Each AI character is powered by a hybrid architecture (LLM + NLM), giving them accuracy, adaptability, and unique personalities. Users can interact in real time, save sessions as PDFs, and soon connect via wallet login to unlock premium, token powered features.

Velocis AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Velocis AI (VECAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Velocis AI (VECAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Velocis AI prognozes.

Apskati Velocis AI cenas prognozi!

VECAI uz vietējām valūtām

Velocis AI (VECAI) tokenomika

Velocis AI (VECAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VECAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Velocis AI (VECAI)

Kāda ir Velocis AI (VECAI) vērtība šodien?
Reāllaika VECAI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VECAI uz USD cena?
Pašreizējā VECAI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Velocis AI tirgus maksimums?
VECAI tirgus maksimums ir $ 7.10K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VECAI apjoms apgrozībā?
VECAI apjoms apgrozībā ir 851.00M USD.
Kāda bija VECAI vēsturiski augstākā cena?
VECAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija VECAI vēsturiski zemākā cena?
VECAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir VECAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VECAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VECAI šogad kāps augstāk?
VECAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VECAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:36:36 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

