VelasPad (VLXPAD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par VelasPad (VLXPAD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

VelasPad (VLXPAD) informācija

The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://velaspad.io/

VelasPad (VLXPAD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos VelasPad (VLXPAD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.21M
$ 1.21M
Kopējais apjoms:
$ 433.05M
$ 433.05M
Apjoms apgrozībā:
$ 433.05M
$ 433.05M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.21M
$ 1.21M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.31
$ 1.31
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00280111
$ 0.00280111

VelasPad (VLXPAD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

VelasPad (VLXPAD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VLXPAD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VLXPAD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VLXPAD tokenomiku, uzzini VLXPAD tokena reāllaika cenu!

VLXPAD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VLXPAD? Mūsu VLXPAD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.