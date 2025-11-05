BiržaDEX+
Reāllaika Velar cena šodien ir 0.00063273 USD. Seko līdzi reāllaika VELAR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VELAR cenas tendenci MEXC.Reāllaika Velar cena šodien ir 0.00063273 USD. Seko līdzi reāllaika VELAR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VELAR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VELAR

VELAR Cenas informācija

Kas ir VELAR

VELAR Tehniskais dokuments

VELAR Oficiālā tīmekļa vietne

VELAR Tokenomika

VELAR Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Velar logotips

Velar Cena (VELAR)

Nav sarakstā

1 VELAR uz USD reāllaika cena:

$0.00063273
+20.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Velar (VELAR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:15:42 (UTC+8)

Velar (VELAR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00050278
24h zemākā
$ 0.00064766
24h augstākā

$ 0.00050278
$ 0.00064766
$ 0.380312
$ 0.00050278
-0.22%

+20.80%

-2.07%

-2.07%

Velar (VELAR) reāllaika cena ir $0.00063273. Pēdējo 24 stundu laikā VELAR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00050278 līdz augstākajai $ 0.00064766, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VELAR visu laiku augstākā cena ir $ 0.380312, savukārt zemākā - $ 0.00050278.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VELAR ir mainījies par -0.22% pēdējā stundā, par +20.80% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.07% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Velar (VELAR) tirgus informācija

$ 224.14K
--
$ 632.68K
354.26M
1,000,000,000.0
Pašreizējais Velar tirgus maksimums ir $ 224.14K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VELAR apjoms apgrozībā ir 354.26M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 632.68K.

Velar (VELAR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Velar uz USD bija $ +0.00010896.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Velar uz USD bija $ -0.0004003127.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Velar uz USD bija $ -0.0004184958.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Velar uz USD bija $ -0.0023993532732400266.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00010896+20.80%
30 dienas$ -0.0004003127-63.26%
60 dienas$ -0.0004184958-66.14%
90 dienas$ -0.0023993532732400266-79.13%

Kas ir Velar (VELAR)?

Velar is a DeFi liquidity protocol built on Bitcoin via the Stacks smart contract layer solution. As an all-in-one DeFi protocol, Velar will bring a host of DeFi-native features, from token swaps to launchpad infrastructure, to drive the Bitcoin DeFi ecosystem

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Velar cenas prognoze (USD)

Kāda būs Velar (VELAR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Velar (VELAR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Velar prognozes.

Apskati Velar cenas prognozi!

VELAR uz vietējām valūtām

Velar (VELAR) tokenomika

Velar (VELAR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VELAR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Velar (VELAR)

Kāda ir Velar (VELAR) vērtība šodien?
Reāllaika VELAR cena USD ir 0.00063273 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VELAR uz USD cena?
Pašreizējā VELAR uz USD cena ir $ 0.00063273. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Velar tirgus maksimums?
VELAR tirgus maksimums ir $ 224.14K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VELAR apjoms apgrozībā?
VELAR apjoms apgrozībā ir 354.26M USD.
Kāda bija VELAR vēsturiski augstākā cena?
VELAR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.380312 USD apmērā.
Kāda bija VELAR vēsturiski zemākā cena?
VELAR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00050278 USD.
Kāds ir VELAR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VELAR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VELAR šogad kāps augstāk?
VELAR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VELAR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Velar (VELAR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

