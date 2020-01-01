Vegas (VEGAS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Vegas (VEGAS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Vegas (VEGAS) informācija

Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform.

Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://vegas-hl.com/

Vegas (VEGAS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Vegas (VEGAS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.84M
$ 1.84M
Kopējais apjoms:
$ 9.95M
$ 9.95M
Apjoms apgrozībā:
$ 9.95M
$ 9.95M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.84M
$ 1.84M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.15
$ 1.15
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0090571
$ 0.0090571
Pašreizējā cena:
$ 0.184715
$ 0.184715

Vegas (VEGAS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Vegas (VEGAS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VEGAS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VEGAS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VEGAS tokenomiku, uzzini VEGAS tokena reāllaika cenu!

VEGAS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VEGAS? Mūsu VEGAS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.