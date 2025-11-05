BiržaDEX+
Reāllaika Vault Finance cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika VFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VFI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VFI

VFI Cenas informācija

Kas ir VFI

VFI Tehniskais dokuments

VFI Oficiālā tīmekļa vietne

VFI Tokenomika

VFI Cenas prognoze

Vault Finance logotips

Vault Finance Cena (VFI)

Nav sarakstā

1 VFI uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Vault Finance (VFI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:15:28 (UTC+8)

Vault Finance (VFI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-7.33%

-28.32%

-28.32%

Vault Finance (VFI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā VFI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VFI visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VFI ir mainījies par -0.53% pēdējā stundā, par -7.33% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.32% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Vault Finance (VFI) tirgus informācija

$ 37.60K
$ 37.60K$ 37.60K

--
----

$ 68.04K
$ 68.04K$ 68.04K

2.76B
2.76B 2.76B

4,999,863,210.441463
4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Pašreizējais Vault Finance tirgus maksimums ir $ 37.60K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VFI apjoms apgrozībā ir 2.76B ar kopējo apjomu 4999863210.441463. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 68.04K.

Vault Finance (VFI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Vault Finance uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Vault Finance uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Vault Finance uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Vault Finance uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.33%
30 dienas$ 0-67.58%
60 dienas$ 0-71.29%
90 dienas$ 0--

Kas ir Vault Finance (VFI)?

What Is Vault Finance? Vault Finance is a next-generation DeFi 3.0 protocol focused on delivering sustainable, real-yield rewards through a unique Multi-Vault strategy backed by revenue-generating businesses.

It was created to solve the recurring problems in decentralized finance—unsustainable APYs, weak tokenomics, poor leadership, and overreliance on hype.

By combining protocol APY, real-world income streams, and a doxxed, experienced team, VaultFi offers users a transparent, community-driven ecosystem designed for long-term value and exposure to high-potential Web3 sectors.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Vault Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Vault Finance (VFI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Vault Finance (VFI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Vault Finance prognozes.

Apskati Vault Finance cenas prognozi!

VFI uz vietējām valūtām

Vault Finance (VFI) tokenomika

Vault Finance (VFI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VFI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Vault Finance (VFI)

Kāda ir Vault Finance (VFI) vērtība šodien?
Reāllaika VFI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VFI uz USD cena?
Pašreizējā VFI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Vault Finance tirgus maksimums?
VFI tirgus maksimums ir $ 37.60K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VFI apjoms apgrozībā?
VFI apjoms apgrozībā ir 2.76B USD.
Kāda bija VFI vēsturiski augstākā cena?
VFI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija VFI vēsturiski zemākā cena?
VFI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir VFI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VFI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VFI šogad kāps augstāk?
VFI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VFI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:15:28 (UTC+8)

Vault Finance (VFI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

