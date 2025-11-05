BiržaDEX+
Reāllaika Vanguard xStock cena šodien ir 330.74 USD. Seko līdzi reāllaika VTIX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VTIX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VTIX

VTIX Cenas informācija

Kas ir VTIX

VTIX Tehniskais dokuments

VTIX Oficiālā tīmekļa vietne

VTIX Tokenomika

VTIX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Vanguard xStock logotips

Vanguard xStock Cena (VTIX)

Nav sarakstā

1 VTIX uz USD reāllaika cena:

$330.75
$330.75
-1.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Vanguard xStock (VTIX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:15:11 (UTC+8)

Vanguard xStock (VTIX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 330.75
$ 330.75
24h zemākā
$ 335.74
$ 335.74
24h augstākā

$ 330.75
$ 330.75

$ 335.74
$ 335.74

$ 339.15
$ 339.15

$ 304.19
$ 304.19

-0.10%

-1.34%

-2.08%

-2.08%

Vanguard xStock (VTIX) reāllaika cena ir $330.74. Pēdējo 24 stundu laikā VTIX tika tirgots robežās no zemākās $ 330.75 līdz augstākajai $ 335.74, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VTIX visu laiku augstākā cena ir $ 339.15, savukārt zemākā - $ 304.19.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VTIX ir mainījies par -0.10% pēdējā stundā, par -1.34% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.08% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Vanguard xStock (VTIX) tirgus informācija

$ 773.20K
$ 773.20K

--
--

$ 8.15M
$ 8.15M

2.34K
2.34K

24,653.31184852195
24,653.31184852195

Pašreizējais Vanguard xStock tirgus maksimums ir $ 773.20K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VTIX apjoms apgrozībā ir 2.34K ar kopējo apjomu 24653.31184852195. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.15M.

Vanguard xStock (VTIX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Vanguard xStock uz USD bija $ -4.4989966616024.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Vanguard xStock uz USD bija $ +0.5060322000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Vanguard xStock uz USD bija $ +11.7086590360.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Vanguard xStock uz USD bija $ +19.19187289869807.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -4.4989966616024-1.34%
30 dienas$ +0.5060322000+0.15%
60 dienas$ +11.7086590360+3.54%
90 dienas$ +19.19187289869807+6.16%

Kas ir Vanguard xStock (VTIX)?

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Vanguard xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Vanguard xStock (VTIX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Vanguard xStock (VTIX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Vanguard xStock prognozes.

Apskati Vanguard xStock cenas prognozi!

VTIX uz vietējām valūtām

Vanguard xStock (VTIX) tokenomika

Vanguard xStock (VTIX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VTIX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Vanguard xStock (VTIX)

Kāda ir Vanguard xStock (VTIX) vērtība šodien?
Reāllaika VTIX cena USD ir 330.74 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VTIX uz USD cena?
Pašreizējā VTIX uz USD cena ir $ 330.74. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Vanguard xStock tirgus maksimums?
VTIX tirgus maksimums ir $ 773.20K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VTIX apjoms apgrozībā?
VTIX apjoms apgrozībā ir 2.34K USD.
Kāda bija VTIX vēsturiski augstākā cena?
VTIX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 339.15 USD apmērā.
Kāda bija VTIX vēsturiski zemākā cena?
VTIX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 304.19 USD.
Kāds ir VTIX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VTIX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VTIX šogad kāps augstāk?
VTIX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VTIX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:15:11 (UTC+8)

Vanguard xStock (VTIX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,351.49

$3,224.98

$152.38

$1.0000

$2.1601

$100,351.49

$3,224.98

$152.38

$2.1601

$0.16008

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.1296

$0.17909

$0.0000000000000000000000000337

$0.000000000199

$0.010402

