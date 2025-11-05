BiržaDEX+
Reāllaika ValleyDAO cena šodien ir 0.309316 USD. Seko līdzi reāllaika GROW uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GROW cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GROW

GROW Cenas informācija

Kas ir GROW

GROW Oficiālā tīmekļa vietne

GROW Tokenomika

GROW Cenas prognoze

1 GROW uz USD reāllaika cena:

$0.308374
$0.308374$0.308374
-7.20%1D
mexc
ValleyDAO (GROW) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:59:32 (UTC+8)

ValleyDAO (GROW) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.295403
$ 0.295403$ 0.295403
24h zemākā
$ 0.342315
$ 0.342315$ 0.342315
24h augstākā

$ 0.295403
$ 0.295403$ 0.295403

$ 0.342315
$ 0.342315$ 0.342315

$ 2.42
$ 2.42$ 2.42

$ 0.152417
$ 0.152417$ 0.152417

+2.34%

-6.93%

-16.90%

-16.90%

ValleyDAO (GROW) reāllaika cena ir $0.309316. Pēdējo 24 stundu laikā GROW tika tirgots robežās no zemākās $ 0.295403 līdz augstākajai $ 0.342315, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GROW visu laiku augstākā cena ir $ 2.42, savukārt zemākā - $ 0.152417.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GROW ir mainījies par +2.34% pēdējā stundā, par -6.93% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.90% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ValleyDAO (GROW) tirgus informācija

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

--
----

$ 9.27M
$ 9.27M$ 9.27M

11.06M
11.06M 11.06M

30,050,000.0
30,050,000.0 30,050,000.0

Pašreizējais ValleyDAO tirgus maksimums ir $ 3.41M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GROW apjoms apgrozībā ir 11.06M ar kopējo apjomu 30050000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.27M.

ValleyDAO (GROW) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ValleyDAO uz USD bija $ -0.0230525271344973.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ValleyDAO uz USD bija $ -0.1211375488.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ValleyDAO uz USD bija $ -0.1508291628.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ValleyDAO uz USD bija $ -0.07962317293454866.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0230525271344973-6.93%
30 dienas$ -0.1211375488-39.16%
60 dienas$ -0.1508291628-48.76%
90 dienas$ -0.07962317293454866-20.47%

Kas ir ValleyDAO (GROW)?

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.

The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.

ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ValleyDAO (GROW) resurss

Oficiālā interneta vietne

ValleyDAO cenas prognoze (USD)

Kāda būs ValleyDAO (GROW) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ValleyDAO (GROW) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ValleyDAO prognozes.

Apskati ValleyDAO cenas prognozi!

GROW uz vietējām valūtām

ValleyDAO (GROW) tokenomika

ValleyDAO (GROW) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GROW tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ValleyDAO (GROW)

Kāda ir ValleyDAO (GROW) vērtība šodien?
Reāllaika GROW cena USD ir 0.309316 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GROW uz USD cena?
Pašreizējā GROW uz USD cena ir $ 0.309316. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ValleyDAO tirgus maksimums?
GROW tirgus maksimums ir $ 3.41M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GROW apjoms apgrozībā?
GROW apjoms apgrozībā ir 11.06M USD.
Kāda bija GROW vēsturiski augstākā cena?
GROW sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.42 USD apmērā.
Kāda bija GROW vēsturiski zemākā cena?
GROW sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.152417 USD.
Kāds ir GROW tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GROW tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GROW šogad kāps augstāk?
GROW cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GROW cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:59:32 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

