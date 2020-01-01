Validity (VAL) tokenomika

Validity (VAL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Validity (VAL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Validity (VAL) informācija

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://validitytech.com/

Validity (VAL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Validity (VAL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M
Kopējais apjoms:
$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 5.43M
$ 5.43M$ 5.43M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.33M
$ 6.33M$ 6.33M
Visu laiku augstākā cena:
$ 19.02
$ 19.02$ 19.02
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00783037
$ 0.00783037$ 0.00783037
Pašreizējā cena:
$ 0.706141
$ 0.706141$ 0.706141

Validity (VAL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Validity (VAL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VAL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VAL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VAL tokenomiku, uzzini VAL tokena reāllaika cenu!

VAL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VAL? Mūsu VAL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.