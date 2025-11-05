BiržaDEX+
Reāllaika Valentine Grok Companion cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika VALENTINE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VALENTINE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VALENTINE

VALENTINE Cenas informācija

Kas ir VALENTINE

VALENTINE Oficiālā tīmekļa vietne

VALENTINE Tokenomika

VALENTINE Cenas prognoze

Valentine Grok Companion Cena (VALENTINE)

Nav sarakstā

1 VALENTINE uz USD reāllaika cena:

$0.00011474
-14.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Valentine Grok Companion (VALENTINE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:14:53 (UTC+8)

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0.01498443
$ 0
-2.37%

-14.21%

-39.42%

-39.42%

Valentine Grok Companion (VALENTINE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā VALENTINE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VALENTINE visu laiku augstākā cena ir $ 0.01498443, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VALENTINE ir mainījies par -2.37% pēdējā stundā, par -14.21% pēdējo 24 stundu laikā un par -39.42% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) tirgus informācija

$ 114.91K
--
$ 114.91K
999.81M
999,814,403.032678
Pašreizējais Valentine Grok Companion tirgus maksimums ir $ 114.91K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VALENTINE apjoms apgrozībā ir 999.81M ar kopējo apjomu 999814403.032678. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 114.91K.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Valentine Grok Companion uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Valentine Grok Companion uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Valentine Grok Companion uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Valentine Grok Companion uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-14.21%
30 dienas$ 0-71.04%
60 dienas$ 0-79.07%
90 dienas$ 0--

Kas ir Valentine Grok Companion (VALENTINE)?

Valentine the AI grok companion

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Valentine Grok Companion (VALENTINE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Valentine Grok Companion cenas prognoze (USD)

Kāda būs Valentine Grok Companion (VALENTINE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Valentine Grok Companion (VALENTINE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Valentine Grok Companion prognozes.

Apskati Valentine Grok Companion cenas prognozi!

VALENTINE uz vietējām valūtām

Valentine Grok Companion (VALENTINE) tokenomika

Valentine Grok Companion (VALENTINE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VALENTINE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Kāda ir Valentine Grok Companion (VALENTINE) vērtība šodien?
Reāllaika VALENTINE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VALENTINE uz USD cena?
Pašreizējā VALENTINE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Valentine Grok Companion tirgus maksimums?
VALENTINE tirgus maksimums ir $ 114.91K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VALENTINE apjoms apgrozībā?
VALENTINE apjoms apgrozībā ir 999.81M USD.
Kāda bija VALENTINE vēsturiski augstākā cena?
VALENTINE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01498443 USD apmērā.
Kāda bija VALENTINE vēsturiski zemākā cena?
VALENTINE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir VALENTINE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VALENTINE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VALENTINE šogad kāps augstāk?
VALENTINE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VALENTINE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:14:53 (UTC+8)

Valentine Grok Companion (VALENTINE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

