Reāllaika Valencia CF Fan Token cena šodien ir 0.09675 USD. Seko līdzi reāllaika VCF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VCF cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VCF

VCF Cenas informācija

Kas ir VCF

VCF Oficiālā tīmekļa vietne

VCF Tokenomika

VCF Cenas prognoze

Valencia CF Fan Token logotips

Valencia CF Fan Token Cena (VCF)

1 VCF uz USD reāllaika cena:

$0.09675
$0.09675
-3.30%1D
mexc
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:14:38 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.092859
$ 0.092859
24h zemākā
$ 0.101117
$ 0.101117
24h augstākā

$ 0.092859
$ 0.092859

$ 0.101117
$ 0.101117

$ 4.95
$ 4.95

$ 0.092859
$ 0.092859

+0.04%

-3.30%

-10.97%

-10.97%

Valencia CF Fan Token (VCF) reāllaika cena ir $0.09675. Pēdējo 24 stundu laikā VCF tika tirgots robežās no zemākās $ 0.092859 līdz augstākajai $ 0.101117, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VCF visu laiku augstākā cena ir $ 4.95, savukārt zemākā - $ 0.092859.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VCF ir mainījies par +0.04% pēdējā stundā, par -3.30% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.97% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Valencia CF Fan Token (VCF) tirgus informācija

$ 638.47K
$ 638.47K

--
--

$ 967.50K
$ 967.50K

6.60M
6.60M

10,000,000.0
10,000,000.0

Pašreizējais Valencia CF Fan Token tirgus maksimums ir $ 638.47K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VCF apjoms apgrozībā ir 6.60M ar kopējo apjomu 10000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 967.50K.

Valencia CF Fan Token (VCF) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Valencia CF Fan Token uz USD bija $ -0.00331202767422486.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Valencia CF Fan Token uz USD bija $ -0.0282846012.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Valencia CF Fan Token uz USD bija $ -0.0349315584.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Valencia CF Fan Token uz USD bija $ -0.0674893962438979.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00331202767422486-3.30%
30 dienas$ -0.0282846012-29.23%
60 dienas$ -0.0349315584-36.10%
90 dienas$ -0.0674893962438979-41.09%

Kas ir Valencia CF Fan Token (VCF)?

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Valencia CF Fan Token (VCF) resurss

Oficiālā interneta vietne

Valencia CF Fan Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Valencia CF Fan Token (VCF) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Valencia CF Fan Token (VCF) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Valencia CF Fan Token prognozes.

Apskati Valencia CF Fan Token cenas prognozi!

VCF uz vietējām valūtām

Valencia CF Fan Token (VCF) tokenomika

Valencia CF Fan Token (VCF) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VCF tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Valencia CF Fan Token (VCF)

Kāda ir Valencia CF Fan Token (VCF) vērtība šodien?
Reāllaika VCF cena USD ir 0.09675 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VCF uz USD cena?
Pašreizējā VCF uz USD cena ir $ 0.09675. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Valencia CF Fan Token tirgus maksimums?
VCF tirgus maksimums ir $ 638.47K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VCF apjoms apgrozībā?
VCF apjoms apgrozībā ir 6.60M USD.
Kāda bija VCF vēsturiski augstākā cena?
VCF sasniedza vēsturiski augstāko cenu 4.95 USD apmērā.
Kāda bija VCF vēsturiski zemākā cena?
VCF sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.092859 USD.
Kāds ir VCF tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VCF tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VCF šogad kāps augstāk?
VCF cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VCF cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:14:38 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,348.13

$3,225.19

$152.41

$1.0001

$2.1602

$100,348.13

$3,225.19

$152.41

$2.1602

$0.16014

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.1301

$0.18106

$0.0000000000000000000000000337

$0.000000000199

$0.010300

