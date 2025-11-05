BiržaDEX+
Reāllaika VALA CAPITAL MARKETS cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika VCM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VCM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VCM

VCM Cenas informācija

Kas ir VCM

VCM Oficiālā tīmekļa vietne

VCM Tokenomika

VCM Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

VALA CAPITAL MARKETS logotips

VALA CAPITAL MARKETS Cena (VCM)

Nav sarakstā

1 VCM uz USD reāllaika cena:

--
----
-2.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:14:31 (UTC+8)

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.17%

-2.37%

-37.86%

-37.86%

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā VCM tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VCM visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VCM ir mainījies par -2.17% pēdējā stundā, par -2.37% pēdējo 24 stundu laikā un par -37.86% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) tirgus informācija

$ 472.11K
$ 472.11K$ 472.11K

--
----

$ 472.11K
$ 472.11K$ 472.11K

8.00B
8.00B 8.00B

7,999,808,685.118292
7,999,808,685.118292 7,999,808,685.118292

Pašreizējais VALA CAPITAL MARKETS tirgus maksimums ir $ 472.11K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VCM apjoms apgrozībā ir 8.00B ar kopējo apjomu 7999808685.118292. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 472.11K.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas VALA CAPITAL MARKETS uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas VALA CAPITAL MARKETS uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas VALA CAPITAL MARKETS uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas VALA CAPITAL MARKETS uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.37%
30 dienas$ 0-73.81%
60 dienas$ 0-42.53%
90 dienas$ 0--

Kas ir VALA CAPITAL MARKETS (VCM)?

Harness freedom, rally your community, and leave a legacy—$VCM by VALA is rewriting what social can be

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) resurss

Oficiālā interneta vietne

VALA CAPITAL MARKETS cenas prognoze (USD)

Kāda būs VALA CAPITAL MARKETS (VCM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu VALA CAPITAL MARKETS (VCM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa VALA CAPITAL MARKETS prognozes.

Apskati VALA CAPITAL MARKETS cenas prognozi!

VCM uz vietējām valūtām

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) tokenomika

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VCM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Kāda ir VALA CAPITAL MARKETS (VCM) vērtība šodien?
Reāllaika VCM cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VCM uz USD cena?
Pašreizējā VCM uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir VALA CAPITAL MARKETS tirgus maksimums?
VCM tirgus maksimums ir $ 472.11K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VCM apjoms apgrozībā?
VCM apjoms apgrozībā ir 8.00B USD.
Kāda bija VCM vēsturiski augstākā cena?
VCM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija VCM vēsturiski zemākā cena?
VCM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir VCM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VCM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VCM šogad kāps augstāk?
VCM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VCM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:14:31 (UTC+8)

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

