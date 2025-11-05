BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika UWU 69 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika UWU69 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UWU69 cenas tendenci MEXC.Reāllaika UWU 69 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika UWU69 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UWU69 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UWU69

UWU69 Cenas informācija

Kas ir UWU69

UWU69 Oficiālā tīmekļa vietne

UWU69 Tokenomika

UWU69 Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

UWU 69 logotips

UWU 69 Cena (UWU69)

Nav sarakstā

1 UWU69 uz USD reāllaika cena:

$0.00016089
$0.00016089$0.00016089
-16.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
UWU 69 (UWU69) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:14:24 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00231136
$ 0.00231136$ 0.00231136

$ 0
$ 0$ 0

-1.28%

-16.77%

-33.79%

-33.79%

UWU 69 (UWU69) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā UWU69 tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UWU69 visu laiku augstākā cena ir $ 0.00231136, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UWU69 ir mainījies par -1.28% pēdējā stundā, par -16.77% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.79% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

UWU 69 (UWU69) tirgus informācija

$ 159.69K
$ 159.69K$ 159.69K

--
----

$ 159.69K
$ 159.69K$ 159.69K

991.02M
991.02M 991.02M

991,024,050.952761
991,024,050.952761 991,024,050.952761

Pašreizējais UWU 69 tirgus maksimums ir $ 159.69K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. UWU69 apjoms apgrozībā ir 991.02M ar kopējo apjomu 991024050.952761. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 159.69K.

UWU 69 (UWU69) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas UWU 69 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas UWU 69 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas UWU 69 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas UWU 69 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-16.77%
30 dienas$ 0-61.85%
60 dienas$ 0-91.78%
90 dienas$ 0--

Kas ir UWU 69 (UWU69)?

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

UWU 69 (UWU69) resurss

Oficiālā interneta vietne

UWU 69 cenas prognoze (USD)

Kāda būs UWU 69 (UWU69) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu UWU 69 (UWU69) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa UWU 69 prognozes.

Apskati UWU 69 cenas prognozi!

UWU69 uz vietējām valūtām

UWU 69 (UWU69) tokenomika

UWU 69 (UWU69) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UWU69 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par UWU 69 (UWU69)

Kāda ir UWU 69 (UWU69) vērtība šodien?
Reāllaika UWU69 cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UWU69 uz USD cena?
Pašreizējā UWU69 uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir UWU 69 tirgus maksimums?
UWU69 tirgus maksimums ir $ 159.69K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UWU69 apjoms apgrozībā?
UWU69 apjoms apgrozībā ir 991.02M USD.
Kāda bija UWU69 vēsturiski augstākā cena?
UWU69 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00231136 USD apmērā.
Kāda bija UWU69 vēsturiski zemākā cena?
UWU69 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir UWU69 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UWU69 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai UWU69 šogad kāps augstāk?
UWU69 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UWU69 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:14:24 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,364.64
$100,364.64$100,364.64

-2.73%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,226.61
$3,226.61$3,226.61

-8.00%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.45
$152.45$152.45

-5.59%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1622
$2.1622$2.1622

-5.25%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,364.64
$100,364.64$100,364.64

-2.73%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,226.61
$3,226.61$3,226.61

-8.00%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.45
$152.45$152.45

-5.59%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1622
$2.1622$2.1622

-5.25%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16028
$0.16028$0.16028

-2.22%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1343
$2.1343$2.1343

+1,322.86%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17000
$0.17000$0.17000

+1,008.21%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000199
$0.000000000199$0.000000000199

+131.39%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.010300
$0.010300$0.010300

+76.30%