Papildinformācija par USX

USX Cenas informācija

Kas ir USX

USX Oficiālā tīmekļa vietne

USX Tokenomika

USX Cenas prognoze

USX logotips

USX Cena (USX)

Nav sarakstā

1 USX uz USD reāllaika cena:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
USD
USX (USX) Tiešsaistes cenu diagramma
USX (USX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24h zemākā
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24h augstākā

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 0.999188
$ 0.999188$ 0.999188

-0.00%

-0.00%

-0.02%

-0.02%

USX (USX) reāllaika cena ir $1. Pēdējo 24 stundu laikā USX tika tirgots robežās no zemākās $ 1.0 līdz augstākajai $ 1.001, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USX visu laiku augstākā cena ir $ 1.017, savukārt zemākā - $ 0.999188.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USX ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par -0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.02% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

USX (USX) tirgus informācija

$ 272.25M
$ 272.25M$ 272.25M

--
----

$ 272.25M
$ 272.25M$ 272.25M

272.16M
272.16M 272.16M

272,158,890.939495
272,158,890.939495 272,158,890.939495

Pašreizējais USX tirgus maksimums ir $ 272.25M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. USX apjoms apgrozībā ir 272.16M ar kopējo apjomu 272158890.939495. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 272.25M.

USX (USX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas USX uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas USX uz USD bija $ -0.0002183000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas USX uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas USX uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.00%
30 dienas$ -0.0002183000-0.02%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir USX (USX)?

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

USX cenas prognoze (USD)

Kāda būs USX (USX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu USX (USX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa USX prognozes.

Apskati USX cenas prognozi!

USX uz vietējām valūtām

USX (USX) tokenomika

USX (USX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par USX (USX)

Kāda ir USX (USX) vērtība šodien?
Reāllaika USX cena USD ir 1.0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā USX uz USD cena?
Pašreizējā USX uz USD cena ir $ 1.0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir USX tirgus maksimums?
USX tirgus maksimums ir $ 272.25M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir USX apjoms apgrozībā?
USX apjoms apgrozībā ir 272.16M USD.
Kāda bija USX vēsturiski augstākā cena?
USX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.017 USD apmērā.
Kāda bija USX vēsturiski zemākā cena?
USX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.999188 USD.
Kāds ir USX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu USX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai USX šogad kāps augstāk?
USX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati USX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

