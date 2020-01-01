Usual ETH (ETH0) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Usual ETH (ETH0), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Usual ETH (ETH0) informācija

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking.

Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield.

For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://usual.money/
Tehniskais dokuments:
https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper

Usual ETH (ETH0) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Usual ETH (ETH0) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 69.67M
$ 69.67M
Kopējais apjoms:
$ 15.43K
$ 15.43K
Apjoms apgrozībā:
$ 15.43K
$ 15.43K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 69.67M
$ 69.67M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4,937.82
$ 4,937.82
Visu laiku zemākā cena:
$ 2,133.68
$ 2,133.68
Pašreizējā cena:
$ 4,510.39
$ 4,510.39

Usual ETH (ETH0) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Usual ETH (ETH0) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ETH0 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ETH0 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ETH0 tokenomiku, uzzini ETH0 tokena reāllaika cenu!

ETH0 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ETH0? Mūsu ETH0 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.