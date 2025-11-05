BiržaDEX+
Reāllaika USDZ cena šodien ir 0.845706 USD. Seko līdzi reāllaika USDZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USDZ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par USDZ

USDZ Cenas informācija

Kas ir USDZ

USDZ Tehniskais dokuments

USDZ Oficiālā tīmekļa vietne

USDZ Tokenomika

USDZ Cenas prognoze

USDZ Cena (USDZ)

1 USDZ uz USD reāllaika cena:

$0.845715
-0.90%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USDZ (USDZ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:13:57 (UTC+8)

USDZ (USDZ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.81266
24h zemākā
$ 0.863037
24h augstākā

$ 0.81266
$ 0.863037
$ 1.16
$ 0.428493
-0.24%

-0.60%

+1.16%

+1.16%

USDZ (USDZ) reāllaika cena ir $0.845706. Pēdējo 24 stundu laikā USDZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.81266 līdz augstākajai $ 0.863037, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USDZ visu laiku augstākā cena ir $ 1.16, savukārt zemākā - $ 0.428493.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USDZ ir mainījies par -0.24% pēdējā stundā, par -0.60% pēdējo 24 stundu laikā un par +1.16% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

USDZ (USDZ) tirgus informācija

$ 253.71K
--
$ 253.71K
300.00K
300,000.0
Pašreizējais USDZ tirgus maksimums ir $ 253.71K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. USDZ apjoms apgrozībā ir 300.00K ar kopējo apjomu 300000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 253.71K.

USDZ (USDZ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas USDZ uz USD bija $ -0.0051863206596461.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas USDZ uz USD bija $ -0.1482907414.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas USDZ uz USD bija $ -0.1114466292.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas USDZ uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0051863206596461-0.60%
30 dienas$ -0.1482907414-17.53%
60 dienas$ -0.1114466292-13.17%
90 dienas$ 0--

Kas ir USDZ (USDZ)?

Yield-bearing stable LP Token for ZO Perpetuals Market

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

USDZ cenas prognoze (USD)

Kāda būs USDZ (USDZ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu USDZ (USDZ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa USDZ prognozes.

Apskati USDZ cenas prognozi!

USDZ uz vietējām valūtām

USDZ (USDZ) tokenomika

USDZ (USDZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USDZ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par USDZ (USDZ)

Kāda ir USDZ (USDZ) vērtība šodien?
Reāllaika USDZ cena USD ir 0.845706 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā USDZ uz USD cena?
Pašreizējā USDZ uz USD cena ir $ 0.845706. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir USDZ tirgus maksimums?
USDZ tirgus maksimums ir $ 253.71K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir USDZ apjoms apgrozībā?
USDZ apjoms apgrozībā ir 300.00K USD.
Kāda bija USDZ vēsturiski augstākā cena?
USDZ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.16 USD apmērā.
Kāda bija USDZ vēsturiski zemākā cena?
USDZ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.428493 USD.
Kāds ir USDZ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu USDZ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai USDZ šogad kāps augstāk?
USDZ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati USDZ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:13:57 (UTC+8)

USDZ (USDZ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,299.69
$3,224.63
$152.29
$1.0000
$2.1605
$100,299.69
$3,224.63
$152.29
$2.1605
$0.16017
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$2.1443
$0.17000
$0.0000000000000000000000000337
$0.000000000199
$0.010238
