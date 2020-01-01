USDtb (USDTB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par USDtb (USDTB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://usdtb.money/

USDtb (USDTB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos USDtb (USDTB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 1.82B
$ 1.82B
$ 1.82B$ 1.82B
Kopējais apjoms: $ 1.82B
$ 1.82B
$ 1.82B$ 1.82B
Apjoms apgrozībā: $ 1.82B
$ 1.82B
$ 1.82B$ 1.82B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 1.82B
$ 1.82B
$ 1.82B$ 1.82B
Visu laiku augstākā cena: $ 1.018
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
Visu laiku zemākā cena: $ 0.900502
$ 0.900502
$ 0.900502$ 0.900502
Pašreizējā cena:
$ 0.999335
$ 0.999335$ 0.999335

USDtb (USDTB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

USDtb (USDTB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais USDTB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu USDTB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti USDTB tokenomiku, uzzini USDTB tokena reāllaika cenu!

USDTB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas USDTB? Mūsu USDTB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.