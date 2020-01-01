USDFI (USDFI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par USDFI (USDFI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

USDFI (USDFI) informācija

USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://usdfi.com
Tehniskais dokuments:
https://docs.usdfi.com

USDFI (USDFI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos USDFI (USDFI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 830.38K
Kopējais apjoms:
$ 999.00K
Apjoms apgrozībā:
$ 999.00K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 830.38K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.62
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.42826
Pašreizējā cena:
$ 0.831209
USDFI (USDFI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

USDFI (USDFI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais USDFI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu USDFI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti USDFI tokenomiku, uzzini USDFI tokena reāllaika cenu!

USDFI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas USDFI? Mūsu USDFI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.