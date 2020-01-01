USDFC (USDFC) tokenomika
USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.
USDFC (USDFC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
USDFC (USDFC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais USDFC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu USDFC tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
