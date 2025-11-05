BiržaDEX+
USDai logotips

USDai Cena (USDAI)

Nav sarakstā

1 USDAI uz USD reāllaika cena:

$1.004
$1.004$1.004
-0.10%1D
mexc
USD
USDai (USDAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:59:00 (UTC+8)

USDai (USDAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24h zemākā
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
24h augstākā

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.769779
$ 0.769779$ 0.769779

+0.01%

-0.18%

-1.07%

-1.07%

USDai (USDAI) reāllaika cena ir $1.004. Pēdējo 24 stundu laikā USDAI tika tirgots robežās no zemākās $ 1.002 līdz augstākajai $ 1.007, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USDAI visu laiku augstākā cena ir $ 1.19, savukārt zemākā - $ 0.769779.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USDAI ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par -0.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.07% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

USDai (USDAI) tirgus informācija

$ 580.93M
$ 580.93M$ 580.93M

--
----

$ 581.06M
$ 581.06M$ 581.06M

578.46M
578.46M 578.46M

578,597,736.2584374
578,597,736.2584374 578,597,736.2584374

Pašreizējais USDai tirgus maksimums ir $ 580.93M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. USDAI apjoms apgrozībā ir 578.46M ar kopējo apjomu 578597736.2584374. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 581.06M.

USDai (USDAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas USDai uz USD bija $ -0.001828522078564.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas USDai uz USD bija $ -0.0501517076.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas USDai uz USD bija $ -0.0032957304.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas USDai uz USD bija $ +0.004137756441384.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.001828522078564-0.18%
30 dienas$ -0.0501517076-4.99%
60 dienas$ -0.0032957304-0.32%
90 dienas$ +0.004137756441384+0.41%

Kas ir USDai (USDAI)?

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū.

USDai cenas prognoze (USD)

Kāda būs USDai (USDAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu USDai (USDAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa USDai prognozes.

Apskati USDai cenas prognozi!

USDAI uz vietējām valūtām

USDai (USDAI) tokenomika

USDai (USDAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USDAI tokena tokenomiku tagad!

