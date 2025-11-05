BiržaDEX+
Reāllaika USD CoinVertible cena šodien ir 0.999805 USD. Seko līdzi reāllaika USDCV uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USDCV cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par USDCV

USDCV Cenas informācija

Kas ir USDCV

USDCV Oficiālā tīmekļa vietne

USDCV Tokenomika

USDCV Cenas prognoze

1 USDCV uz USD reāllaika cena:

$0.999801
$0.999801$0.999801
0.00%1D
mexc
USD
USD CoinVertible (USDCV) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:58:46 (UTC+8)

USD CoinVertible (USDCV) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.998245
$ 0.998245$ 0.998245
24h zemākā
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24h augstākā

$ 0.998245
$ 0.998245$ 0.998245

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.978779
$ 0.978779$ 0.978779

+0.16%

-0.01%

-0.02%

-0.02%

USD CoinVertible (USDCV) reāllaika cena ir $0.999805. Pēdējo 24 stundu laikā USDCV tika tirgots robežās no zemākās $ 0.998245 līdz augstākajai $ 1.002, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USDCV visu laiku augstākā cena ir $ 1.13, savukārt zemākā - $ 0.978779.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USDCV ir mainījies par +0.16% pēdējā stundā, par -0.01% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.02% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

USD CoinVertible (USDCV) tirgus informācija

$ 8.89M
$ 8.89M$ 8.89M

--
----

$ 8.89M
$ 8.89M$ 8.89M

8.90M
8.90M 8.90M

8,900,300.0
8,900,300.0 8,900,300.0

Pašreizējais USD CoinVertible tirgus maksimums ir $ 8.89M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. USDCV apjoms apgrozībā ir 8.90M ar kopējo apjomu 8900300.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.89M.

USD CoinVertible (USDCV) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas USD CoinVertible uz USD bija $ -0.0001184765153278.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas USD CoinVertible uz USD bija $ +0.0017457595.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas USD CoinVertible uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas USD CoinVertible uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0001184765153278-0.01%
30 dienas$ +0.0017457595+0.17%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir USD CoinVertible (USDCV)?

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

USD CoinVertible (USDCV) resurss

Oficiālā interneta vietne

USD CoinVertible cenas prognoze (USD)

Kāda būs USD CoinVertible (USDCV) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu USD CoinVertible (USDCV) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa USD CoinVertible prognozes.

Apskati USD CoinVertible cenas prognozi!

USDCV uz vietējām valūtām

USD CoinVertible (USDCV) tokenomika

USD CoinVertible (USDCV) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USDCV tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par USD CoinVertible (USDCV)

Kāda ir USD CoinVertible (USDCV) vērtība šodien?
Reāllaika USDCV cena USD ir 0.999805 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā USDCV uz USD cena?
Pašreizējā USDCV uz USD cena ir $ 0.999805. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir USD CoinVertible tirgus maksimums?
USDCV tirgus maksimums ir $ 8.89M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir USDCV apjoms apgrozībā?
USDCV apjoms apgrozībā ir 8.90M USD.
Kāda bija USDCV vēsturiski augstākā cena?
USDCV sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.13 USD apmērā.
Kāda bija USDCV vēsturiski zemākā cena?
USDCV sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.978779 USD.
Kāds ir USDCV tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu USDCV tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai USDCV šogad kāps augstāk?
USDCV cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati USDCV cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:58:46 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

