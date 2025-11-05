BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika US Nerite Dollar cena šodien ir 0.998731 USD. Seko līdzi reāllaika USND uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USND cenas tendenci MEXC.Reāllaika US Nerite Dollar cena šodien ir 0.998731 USD. Seko līdzi reāllaika USND uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USND cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par USND

USND Cenas informācija

Kas ir USND

USND Oficiālā tīmekļa vietne

USND Tokenomika

USND Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

US Nerite Dollar logotips

US Nerite Dollar Cena (USND)

Nav sarakstā

1 USND uz USD reāllaika cena:

$0.998731
$0.998731$0.998731
+1.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
US Nerite Dollar (USND) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:58:38 (UTC+8)

US Nerite Dollar (USND) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.969351
$ 0.969351$ 0.969351
24h zemākā
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24h augstākā

$ 0.969351
$ 0.969351$ 0.969351

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 0.938246
$ 0.938246$ 0.938246

+1.38%

+1.36%

+0.95%

+0.95%

US Nerite Dollar (USND) reāllaika cena ir $0.998731. Pēdējo 24 stundu laikā USND tika tirgots robežās no zemākās $ 0.969351 līdz augstākajai $ 1.006, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USND visu laiku augstākā cena ir $ 1.61, savukārt zemākā - $ 0.938246.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USND ir mainījies par +1.38% pēdējā stundā, par +1.36% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

US Nerite Dollar (USND) tirgus informācija

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

--
----

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

2.30M
2.30M 2.30M

2,263,228.800135487
2,263,228.800135487 2,263,228.800135487

Pašreizējais US Nerite Dollar tirgus maksimums ir $ 2.30M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. USND apjoms apgrozībā ir 2.30M ar kopējo apjomu 2263228.800135487. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.26M.

US Nerite Dollar (USND) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas US Nerite Dollar uz USD bija $ +0.01336641.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas US Nerite Dollar uz USD bija $ +0.0033303683.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas US Nerite Dollar uz USD bija $ -0.0013226194.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas US Nerite Dollar uz USD bija $ -0.0016688619597647.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.01336641+1.36%
30 dienas$ +0.0033303683+0.33%
60 dienas$ -0.0013226194-0.13%
90 dienas$ -0.0016688619597647-0.16%

Kas ir US Nerite Dollar (USND)?

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

US Nerite Dollar (USND) resurss

Oficiālā interneta vietne

US Nerite Dollar cenas prognoze (USD)

Kāda būs US Nerite Dollar (USND) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu US Nerite Dollar (USND) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa US Nerite Dollar prognozes.

Apskati US Nerite Dollar cenas prognozi!

USND uz vietējām valūtām

US Nerite Dollar (USND) tokenomika

US Nerite Dollar (USND) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USND tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par US Nerite Dollar (USND)

Kāda ir US Nerite Dollar (USND) vērtība šodien?
Reāllaika USND cena USD ir 0.998731 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā USND uz USD cena?
Pašreizējā USND uz USD cena ir $ 0.998731. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir US Nerite Dollar tirgus maksimums?
USND tirgus maksimums ir $ 2.30M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir USND apjoms apgrozībā?
USND apjoms apgrozībā ir 2.30M USD.
Kāda bija USND vēsturiski augstākā cena?
USND sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.61 USD apmērā.
Kāda bija USND vēsturiski zemākā cena?
USND sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.938246 USD.
Kāds ir USND tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu USND tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai USND šogad kāps augstāk?
USND cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati USND cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:58:38 (UTC+8)

US Nerite Dollar (USND) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,046.07
$101,046.07$101,046.07

-2.06%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,229.90
$3,229.90$3,229.90

-7.90%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.68
$154.68$154.68

-4.21%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2105
$2.2105$2.2105

-3.13%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,046.07
$101,046.07$101,046.07

-2.06%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,229.90
$3,229.90$3,229.90

-7.90%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2105
$2.2105$2.2105

-3.13%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.68
$154.68$154.68

-4.21%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16302
$0.16302$0.16302

-0.55%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9376
$3.9376$3.9376

+2,525.06%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15106
$0.15106$0.15106

+884.74%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05907
$0.05907$0.05907

+67.43%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%