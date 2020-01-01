Urolithin A ($URO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Urolithin A ($URO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Urolithin A ($URO) informācija

$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science.

What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms.

What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.

https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO
https://pumpscience.gitbook.io/pump.science

Urolithin A ($URO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Urolithin A ($URO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

$ 1.62M
$ 999.70M
$ 999.70M
$ 1.62M
$ 0.144324
$ 0.00139615
$ 0.00162448
Urolithin A ($URO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Urolithin A ($URO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $URO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $URO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $URO tokenomiku, uzzini $URO tokena reāllaika cenu!

$URO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $URO? Mūsu $URO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

