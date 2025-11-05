BiržaDEX+
Reāllaika Uranus DEX cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika URA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati URA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par URA

URA Cenas informācija

Kas ir URA

URA Oficiālā tīmekļa vietne

URA Tokenomika

URA Cenas prognoze

Uranus DEX logotips

Uranus DEX Cena (URA)

Nav sarakstā

1 URA uz USD reāllaika cena:

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
Uranus DEX (URA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:58:33 (UTC+8)

Uranus DEX (URA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

Uranus DEX (URA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā URA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0.00114897, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. URA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00970236, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā URA ir mainījies par +2.51% pēdējā stundā, par -6.74% pēdējo 24 stundu laikā un par -52.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Uranus DEX (URA) tirgus informācija

Pašreizējais Uranus DEX tirgus maksimums ir $ 962.66K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. URA apjoms apgrozībā ir 999.91M ar kopējo apjomu 999906230.436904. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 962.66K.

Uranus DEX (URA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Uranus DEX uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Uranus DEX uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Uranus DEX uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Uranus DEX uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.74%
30 dienas$ 0-76.14%
60 dienas$ 0+14.29%
90 dienas$ 0--

Kas ir Uranus DEX (URA)?

Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.

Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.

The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.

The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.

As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Uranus DEX (URA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Uranus DEX cenas prognoze (USD)

Kāda būs Uranus DEX (URA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Uranus DEX (URA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Uranus DEX prognozes.

Apskati Uranus DEX cenas prognozi!

URA uz vietējām valūtām

Uranus DEX (URA) tokenomika

Uranus DEX (URA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par URA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Uranus DEX (URA)

Kāda ir Uranus DEX (URA) vērtība šodien?
Reāllaika URA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā URA uz USD cena?
Pašreizējā URA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Uranus DEX tirgus maksimums?
URA tirgus maksimums ir $ 962.66K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir URA apjoms apgrozībā?
URA apjoms apgrozībā ir 999.91M USD.
Kāda bija URA vēsturiski augstākā cena?
URA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00970236 USD apmērā.
Kāda bija URA vēsturiski zemākā cena?
URA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir URA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu URA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai URA šogad kāps augstāk?
URA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati URA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:58:33 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

