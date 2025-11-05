BiržaDEX+
Reāllaika Unstable States Dollar cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika USD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par USD

USD Cenas informācija

Kas ir USD

USD Oficiālā tīmekļa vietne

USD Tokenomika

USD Cenas prognoze

Unstable States Dollar Cena (USD)

Nav sarakstā

1 USD uz USD reāllaika cena:

--
----
-10.40%1D
mexc
USD
Unstable States Dollar (USD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:13:22 (UTC+8)

Unstable States Dollar (USD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019021
$ 0.0019021$ 0.0019021

$ 0
$ 0$ 0

-1.15%

-10.44%

-43.80%

-43.80%

Unstable States Dollar (USD) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā USD tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USD visu laiku augstākā cena ir $ 0.0019021, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USD ir mainījies par -1.15% pēdējā stundā, par -10.44% pēdējo 24 stundu laikā un par -43.80% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Unstable States Dollar (USD) tirgus informācija

$ 20.51K
$ 20.51K$ 20.51K

--
----

$ 20.51K
$ 20.51K$ 20.51K

999.11M
999.11M 999.11M

999,111,352.21307
999,111,352.21307 999,111,352.21307

Pašreizējais Unstable States Dollar tirgus maksimums ir $ 20.51K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. USD apjoms apgrozībā ir 999.11M ar kopējo apjomu 999111352.21307. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.51K.

Unstable States Dollar (USD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Unstable States Dollar uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Unstable States Dollar uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Unstable States Dollar uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Unstable States Dollar uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.44%
30 dienas$ 0-77.88%
60 dienas$ 0-96.92%
90 dienas$ 0--

Kas ir Unstable States Dollar (USD)?

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Unstable States Dollar (USD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Unstable States Dollar cenas prognoze (USD)

Kāda būs Unstable States Dollar (USD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Unstable States Dollar (USD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Unstable States Dollar prognozes.

Apskati Unstable States Dollar cenas prognozi!

USD uz vietējām valūtām

Unstable States Dollar (USD) tokenomika

Unstable States Dollar (USD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Unstable States Dollar (USD)

Kāda ir Unstable States Dollar (USD) vērtība šodien?
Reāllaika USD cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā USD uz USD cena?
Pašreizējā USD uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Unstable States Dollar tirgus maksimums?
USD tirgus maksimums ir $ 20.51K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir USD apjoms apgrozībā?
USD apjoms apgrozībā ir 999.11M USD.
Kāda bija USD vēsturiski augstākā cena?
USD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0019021 USD apmērā.
Kāda bija USD vēsturiski zemākā cena?
USD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir USD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu USD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai USD šogad kāps augstāk?
USD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati USD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:13:22 (UTC+8)

Unstable States Dollar (USD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

