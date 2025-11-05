BiržaDEX+
Reāllaika Universe Of Gamers cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika UOG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UOG cenas tendenci MEXC.Reāllaika Universe Of Gamers cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika UOG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UOG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UOG

UOG Cenas informācija

Kas ir UOG

UOG Tehniskais dokuments

UOG Oficiālā tīmekļa vietne

UOG Tokenomika

UOG Cenas prognoze

Universe Of Gamers Cena (UOG)

Nav sarakstā

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Universe Of Gamers (UOG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:13:13 (UTC+8)

Universe Of Gamers (UOG) Cenas informācija (USD)

Universe Of Gamers (UOG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā UOG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UOG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UOG ir mainījies par -5.18% pēdējā stundā, par -40.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -61.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Universe Of Gamers (UOG) tirgus informācija

Kas ir Universe Of Gamers (UOG)?

$UOG (Universe of Gamers) is a revolutionary utility token that bridges the fast-growing online gaming industry with the world of crypto investment. Built on the fast, scalable, and low-cost Solana blockchain, $UOG fuels a sustainable and interconnected ecosystem of NFT games, digital assets, and developer tools. The project is committed to delivering real, functional blockchain-gaming integration, not just hype.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Universe Of Gamers cenas prognoze (USD)

Kāda būs Universe Of Gamers (UOG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Universe Of Gamers (UOG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Universe Of Gamers prognozes.

Apskati Universe Of Gamers cenas prognozi!

UOG uz vietējām valūtām

Universe Of Gamers (UOG) tokenomika

Universe Of Gamers (UOG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UOG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Universe Of Gamers (UOG)

Kāda ir Universe Of Gamers (UOG) vērtība šodien?
Reāllaika UOG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UOG uz USD cena?
Pašreizējā UOG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Universe Of Gamers tirgus maksimums?
UOG tirgus maksimums ir $ 157.14K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UOG apjoms apgrozībā?
UOG apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija UOG vēsturiski augstākā cena?
UOG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija UOG vēsturiski zemākā cena?
UOG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir UOG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UOG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai UOG šogad kāps augstāk?
UOG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UOG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:13:13 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

