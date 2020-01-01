UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tokenomika

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par UnitedStates National Debt Coin (USNDC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) informācija

The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pump.fun/coin/8iK4qEEb41gkogyEUn4qjrnuj3vgvQEf1RcxXauWpump

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.38K
Kopējais apjoms:
$ 999.77M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.77M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.38K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais USNDC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu USNDC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti USNDC tokenomiku, uzzini USNDC tokena reāllaika cenu!

USNDC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas USNDC? Mūsu USNDC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

