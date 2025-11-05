BiržaDEX+
Reāllaika United States of Memerica cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MEMERICA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEMERICA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MEMERICA

MEMERICA Cenas informācija

Kas ir MEMERICA

MEMERICA Oficiālā tīmekļa vietne

MEMERICA Tokenomika

MEMERICA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

United States of Memerica logotips

United States of Memerica Cena (MEMERICA)

Nav sarakstā

1 MEMERICA uz USD reāllaika cena:

--
----
-50.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
United States of Memerica (MEMERICA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:12:56 (UTC+8)

United States of Memerica (MEMERICA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.10%

-50.60%

-53.31%

-53.31%

United States of Memerica (MEMERICA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MEMERICA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEMERICA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEMERICA ir mainījies par -2.10% pēdējā stundā, par -50.60% pēdējo 24 stundu laikā un par -53.31% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

United States of Memerica (MEMERICA) tirgus informācija

$ 77.51K
$ 77.51K$ 77.51K

--
----

$ 77.51K
$ 77.51K$ 77.51K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Pašreizējais United States of Memerica tirgus maksimums ir $ 77.51K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEMERICA apjoms apgrozībā ir 100.00B ar kopējo apjomu 100000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 77.51K.

United States of Memerica (MEMERICA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas United States of Memerica uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas United States of Memerica uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas United States of Memerica uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas United States of Memerica uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-50.60%
30 dienas$ 0-31.77%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir United States of Memerica (MEMERICA)?

Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.

The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.

Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

United States of Memerica (MEMERICA) resurss

Oficiālā interneta vietne

United States of Memerica cenas prognoze (USD)

Kāda būs United States of Memerica (MEMERICA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu United States of Memerica (MEMERICA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa United States of Memerica prognozes.

Apskati United States of Memerica cenas prognozi!

MEMERICA uz vietējām valūtām

United States of Memerica (MEMERICA) tokenomika

United States of Memerica (MEMERICA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEMERICA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par United States of Memerica (MEMERICA)

Kāda ir United States of Memerica (MEMERICA) vērtība šodien?
Reāllaika MEMERICA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEMERICA uz USD cena?
Pašreizējā MEMERICA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir United States of Memerica tirgus maksimums?
MEMERICA tirgus maksimums ir $ 77.51K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEMERICA apjoms apgrozībā?
MEMERICA apjoms apgrozībā ir 100.00B USD.
Kāda bija MEMERICA vēsturiski augstākā cena?
MEMERICA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija MEMERICA vēsturiski zemākā cena?
MEMERICA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MEMERICA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEMERICA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MEMERICA šogad kāps augstāk?
MEMERICA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEMERICA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:12:56 (UTC+8)

United States of Memerica (MEMERICA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

