BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Unit Pump cena šodien ir 0.00374254 USD. Seko līdzi reāllaika UPUMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UPUMP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Unit Pump cena šodien ir 0.00374254 USD. Seko līdzi reāllaika UPUMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UPUMP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UPUMP

UPUMP Cenas informācija

Kas ir UPUMP

UPUMP Tokenomika

UPUMP Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Unit Pump logotips

Unit Pump Cena (UPUMP)

Nav sarakstā

1 UPUMP uz USD reāllaika cena:

$0.00373001
$0.00373001$0.00373001
-3.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Unit Pump (UPUMP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:58:05 (UTC+8)

Unit Pump (UPUMP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00345754
$ 0.00345754$ 0.00345754
24h zemākā
$ 0.00398287
$ 0.00398287$ 0.00398287
24h augstākā

$ 0.00345754
$ 0.00345754$ 0.00345754

$ 0.00398287
$ 0.00398287$ 0.00398287

$ 0.00878431
$ 0.00878431$ 0.00878431

$ 0.00228745
$ 0.00228745$ 0.00228745

+2.83%

-2.78%

-17.93%

-17.93%

Unit Pump (UPUMP) reāllaika cena ir $0.00374254. Pēdējo 24 stundu laikā UPUMP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00345754 līdz augstākajai $ 0.00398287, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UPUMP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00878431, savukārt zemākā - $ 0.00228745.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UPUMP ir mainījies par +2.83% pēdējā stundā, par -2.78% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.93% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Unit Pump (UPUMP) tirgus informācija

$ 118.99M
$ 118.99M$ 118.99M

--
----

$ 3.73B
$ 3.73B$ 3.73B

31.90B
31.90B 31.90B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Pašreizējais Unit Pump tirgus maksimums ir $ 118.99M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. UPUMP apjoms apgrozībā ir 31.90B ar kopējo apjomu 1000000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.73B.

Unit Pump (UPUMP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Unit Pump uz USD bija $ -0.00010704905101614.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Unit Pump uz USD bija $ -0.0015474542.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Unit Pump uz USD bija $ -0.0007570462.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Unit Pump uz USD bija $ +0.0002878533067418714.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00010704905101614-2.78%
30 dienas$ -0.0015474542-41.34%
60 dienas$ -0.0007570462-20.22%
90 dienas$ +0.0002878533067418714+8.33%

Kas ir Unit Pump (UPUMP)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Unit Pump cenas prognoze (USD)

Kāda būs Unit Pump (UPUMP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Unit Pump (UPUMP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Unit Pump prognozes.

Apskati Unit Pump cenas prognozi!

UPUMP uz vietējām valūtām

Unit Pump (UPUMP) tokenomika

Unit Pump (UPUMP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UPUMP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Unit Pump (UPUMP)

Kāda ir Unit Pump (UPUMP) vērtība šodien?
Reāllaika UPUMP cena USD ir 0.00374254 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UPUMP uz USD cena?
Pašreizējā UPUMP uz USD cena ir $ 0.00374254. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Unit Pump tirgus maksimums?
UPUMP tirgus maksimums ir $ 118.99M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UPUMP apjoms apgrozībā?
UPUMP apjoms apgrozībā ir 31.90B USD.
Kāda bija UPUMP vēsturiski augstākā cena?
UPUMP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00878431 USD apmērā.
Kāda bija UPUMP vēsturiski zemākā cena?
UPUMP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00228745 USD.
Kāds ir UPUMP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UPUMP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai UPUMP šogad kāps augstāk?
UPUMP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UPUMP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:58:05 (UTC+8)

Unit Pump (UPUMP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,061.83
$101,061.83$101,061.83

-2.05%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,231.72
$3,231.72$3,231.72

-7.85%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.67
$154.67$154.67

-4.21%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.03%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2106
$2.2106$2.2106

-3.13%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,061.83
$101,061.83$101,061.83

-2.05%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,231.72
$3,231.72$3,231.72

-7.85%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2106
$2.2106$2.2106

-3.13%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.67
$154.67$154.67

-4.21%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16295
$0.16295$0.16295

-0.59%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.8670
$3.8670$3.8670

+2,478.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15752
$0.15752$0.15752

+926.85%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06055
$0.06055$0.06055

+71.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%