Unique Utility (UNQT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Unique Utility (UNQT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Unique Utility (UNQT) informācija

Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://unique.finance/
Tehniskais dokuments:
https://unqt.gitbook.io/unique-utility-token/

Unique Utility (UNQT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Unique Utility (UNQT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 29.17K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 64.94M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 44.92K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.220548
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00044919
Unique Utility (UNQT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Unique Utility (UNQT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais UNQT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu UNQT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti UNQT tokenomiku, uzzini UNQT tokena reāllaika cenu!

UNQT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas UNQT? Mūsu UNQT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.